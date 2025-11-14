17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 18:25

На Буковине псевдопродавцы в интернете украли у людей десятки тысяч гривен

14 ноября 2025, 18:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Черновцах 42-летний местный житель оказался жертвой аферистов. У него украли почти 100 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

42-летний житель Черновцов обратился в полицию. По его словам, ему позвонил якобы работник службы безопасности банка и под предлогом защиты счета от несанкционированного вмешательства украл у него со счета 94 тысячи гривен.

Также стала жертвой аферистов жительница Черновцов. По ее словам, она перешла по ссылке на покупку товара и ввела конфиденциальную банковскую информацию. Впоследствии с ее банковского счета сняли 60 тысяч гривен. Правоохранители по обоим фактам начали расследование.

"Работники полиции Буковины призывают жителей региона быть осторожными. Не доверяйте информации, получаемой от незнакомцев, а также ни при каких обстоятельствах не разглашайте свои персональные данные", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция
В Запорожье аферист продавал людям товары, которых не существует
12 ноября 2025, 21:25
В Запорожье злоумышленники украли гуманитарную помощь на 8 миллионов: что известно
11 ноября 2025, 19:50
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
После войны в Украине прогнозируют ядовитые урожаи и "красные зоны" отчуждения
14 ноября 2025, 20:07
50 тысяч на ребенка: президент Зеленский подписал закон о выплатах родителям
14 ноября 2025, 19:55
В Украине изменились цены на молоко: сколько теперь стоит литр на полках магазинов
14 ноября 2025, 19:30
Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и Мирнограде
14 ноября 2025, 19:20
На Львовщине мужчина забил сожительницу до смерти, и пытался покончить с собой
14 ноября 2025, 19:15
В Ровенской области мужчина прокрался в дом пенсионерки, напал на нее и ограбил
14 ноября 2025, 18:55
Пограничники назвали наименее загруженные пункты пропуска во Львовской области
14 ноября 2025, 18:47
Стало известно, как украинцам будут отключать свет 15 ноября
14 ноября 2025, 18:39
На глазах у прохожих: в Днепре грузовик насмерть сбил 65-летнего мужчину
14 ноября 2025, 18:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »