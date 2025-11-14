На Буковине псевдопродавцы в интернете украли у людей десятки тысяч гривен

Фото: Нацполиция

В Черновцах 42-летний местный житель оказался жертвой аферистов. У него украли почти 100 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

42-летний житель Черновцов обратился в полицию. По его словам, ему позвонил якобы работник службы безопасности банка и под предлогом защиты счета от несанкционированного вмешательства украл у него со счета 94 тысячи гривен.

Также стала жертвой аферистов жительница Черновцов. По ее словам, она перешла по ссылке на покупку товара и ввела конфиденциальную банковскую информацию. Впоследствии с ее банковского счета сняли 60 тысяч гривен. Правоохранители по обоим фактам начали расследование.

"Работники полиции Буковины призывают жителей региона быть осторожными. Не доверяйте информации, получаемой от незнакомцев, а также ни при каких обстоятельствах не разглашайте свои персональные данные", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллионов гривен.