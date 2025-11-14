17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 18:25

На Буковині псевдопродавці в інтернеті вкрали в людей десятки тисяч гривень

14 листопада 2025, 18:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях 42-річний місцевий житель став жертвою аферистів. У нього вкрали майже 100 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

42-річний житель Чернівців звернувся до поліції. За його словами, йому зателефонував нібито працівник служби безпеки банку та, під приводом захисту рахунку від несанкціонованого втручання, вкрав у нього з рахунку 94 тисячі гривень.

Також стала жертвою аферистів жителька Чернівців. За її словами, вона перейшла за посиланням про купівлю товару та ввела конфіденційну банківську інформацію. Згодом з її банківського рахунку зняли 60 тисяч гривень. Правоохоронці за обома фактами розпочали розслідування.

"Працівники поліції Буковини закликають жителів регіону бути обережними. Не довіряйте інформації, яку отримуєте від незнайомців, а також за жодних обставин не розголошуйте свої персональні дані", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція
У Запоріжжі аферист продавав людям товари, яких не існує
12 листопада 2025, 21:25
У Запоріжжі зловмисники вкрали гуманітарну допомогу на 8 мільйонів: що відомо
11 листопада 2025, 19:50
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Що буде з цінами на продукти в Україні: експерт пояснив, що може подорожчати
14 листопада 2025, 20:30
На Одещині нетверезий чоловік поранив знайому ножем через чарку горілки
14 листопада 2025, 20:24
Після війни в Україні прогнозують отруйні врожаї та "червоні зони" відчуження
14 листопада 2025, 20:07
50 тисяч на дитину: президент Зеленський підписав закон про виплати батькам
14 листопада 2025, 19:55
В Україні змінились ціни на молоко: скільки тепер коштує літр на полицях магазинів
14 листопада 2025, 19:30
Сирський прокоментував ситуацію у Покровську і Мирнограді
14 листопада 2025, 19:20
На Львівщині чоловік забив співмешканку до смерті, і намагався накласти на себе руки
14 листопада 2025, 19:15
На Рівненщині чоловік прокрався в будинок пенсіонерки, напав на неї та пограбував
14 листопада 2025, 18:55
Прикордонники назвали найменш завантажені пункти пропуску на Львівщині
14 листопада 2025, 18:47
Стало відомо, як українцям відключатимуть світло 15 листопада
14 листопада 2025, 18:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »