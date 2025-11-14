На Буковині псевдопродавці в інтернеті вкрали в людей десятки тисяч гривень

Фото: Нацполіція

У Чернівцях 42-річний місцевий житель став жертвою аферистів. У нього вкрали майже 100 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

42-річний житель Чернівців звернувся до поліції. За його словами, йому зателефонував нібито працівник служби безпеки банку та, під приводом захисту рахунку від несанкціонованого втручання, вкрав у нього з рахунку 94 тисячі гривень.

Також стала жертвою аферистів жителька Чернівців. За її словами, вона перейшла за посиланням про купівлю товару та ввела конфіденційну банківську інформацію. Згодом з її банківського рахунку зняли 60 тисяч гривень. Правоохоронці за обома фактами розпочали розслідування.

"Працівники поліції Буковини закликають жителів регіону бути обережними. Не довіряйте інформації, яку отримуєте від незнайомців, а також за жодних обставин не розголошуйте свої персональні дані", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.