Схема з "дзвінком із банку": на Буковині шархаї вкрали в жителів десятки тисяч гривень

Ілюстративне фото

Житель Чернівців став жертвою аферистів через схему "працівника банку". Ще один громадянин втратив гроші, коли хотів купити талони на пальне за вигідною ціною

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegoNews.

До поліції звернувся 62-річний житель Чернівців. Він розповів, що йому зателефонувала невідома особа, яка назвалась представником банку. Під приводом розблокування картки незнайомець дізнався персональні дані заявника. Після цього з його рахунку було знято майже 49 тисяч гривень.

Того ж дня 37-річний житель міста теж став жертвою шахраїв. Він побачив в інтернеті оголошення про талони на паливо за вигідною ціною. За товар він перерахував 13 тисяч гривень, але "продавець" перестав виходити на зв'язок.

"За вказаними фактами співробітники поліції Чернівецької області розпочали кримінальні провадження, передбачені ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.Поліцейські Буковини закликають громадян не довіряти незнайомцям та не розголошувати їм конфіденційну банківську інформацію.Водночас у жодному випадку не перераховуйте кошти на невідомі рахунки", - закликали в поліції.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.