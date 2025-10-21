На Буковине пограничники задержали украинца, который за 8000 долларов пытался сбежать в Молдову

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Мужчина нашел информацию о предоставлении помощи в пересечении границы в одном из телеграмм-каналов. К противоправной деятельности был привлечен гражданин Молдовы, который в определенное время на собственном автомобиле должен был довезти "клиента" до границы и указать дальнейший маршрут движения", – говорится в сообщении.

В ходе общения с задержанными охранники границы узнали, что житель Полтавской области 1998 года рождения за нелегальный переход в соседнюю страну согласился заплатить 8 тысяч долларов США.

Теперь ему придется заплатить штраф.

Напомним, на Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу. Стоимость услуг составляла 7000 долларов с человека.