11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
21 октября 2025, 12:25

На Буковине пограничники задержали украинца, который за 8000 долларов пытался сбежать в Молдову

21 октября 2025, 12:25
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда задержали нарушителей на участке отдела «Сокиряны»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Мужчина нашел информацию о предоставлении помощи в пересечении границы в одном из телеграмм-каналов. К противоправной деятельности был привлечен гражданин Молдовы, который в определенное время на собственном автомобиле должен был довезти "клиента" до границы и указать дальнейший маршрут движения", – говорится в сообщении.

В ходе общения с задержанными охранники границы узнали, что житель Полтавской области 1998 года рождения за нелегальный переход в соседнюю страну согласился заплатить 8 тысяч долларов США.

Теперь ему придется заплатить штраф.

Напомним, на Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу. Стоимость услуг составляла 7000 долларов с человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Молдова Буковина Черновицкая область побег за границу ГПСУ видео
На Буковине пенсионер ножом убил товарища
20 октября 2025, 21:45
8500 евро за поход в Румынию: на Буковине разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
14 октября 2025, 13:29
В Черновицкой области дети повредили могилы и крест на кладбище
09 октября 2025, 21:41
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
ГБР пришло с обысками к эксглаве "Укрэнерго"
21 октября 2025, 13:19
В Киеве пьяный экспрокурор сбил женщину насмерть: дело передано в суд
21 октября 2025, 13:06
В ГБР прокомментировали расследование в отношении эксначальника Одесского областного ТЦК
21 октября 2025, 12:44
Пять пострадавших и годы домогательств: экс-директору "Молодого театра" сообщили о подозрении
21 октября 2025, 12:32
В Тернопольской области руководитель колледжа организовал коррупционную схему на мужчинах призывного возраста
21 октября 2025, 11:59
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
21 октября 2025, 11:45
Украина готова остановить боевые действия по нынешней линии фронта: заявление Зеленского и лидеров Европы
21 октября 2025, 11:44
Харьковский бизнес может получить до $30 000 в рамках программы BLOOM
21 октября 2025, 11:29
Дело о сексуальном насилии: у эксдиректора Молодого театра Белоуса проводят обыски – СМИ
21 октября 2025, 11:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »