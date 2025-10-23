Фото: Нацполіція

На Буковині 21-річному жителю повідомили про підозру. Він сприяв незаконному переправленню чоловіка призовного віку за кордон

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

21-річний місцевий житель розробив схему переправлення чоловіків до Румунії. Коли він знайшов "клієнта" (28-річного жителя Харківщини), він пообіцяв йому перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. За таку "мандрівку" "клієнт" мав заплатити 10 тисяч доларів.

Житель Харківщини спочатку оселився в одному з готелів Чернівців, відтак отримав геолокацію з обумовленим місцем збору, де мав очікувати додаткових вказівок від чоловіка для подальшого незаконного переправлення. Потім "ділок" зустрів його на автомобілі та відвіз до селища на кордоні.

Зловмисник надав замовнику необхідні засоби, щоб подолати огородження на кордоні та провів йому інструктаж щодо подальшого перетину держкордону. Реалізувати план не вдалось: їх затримали правоохоронці.

"Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили буковинцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

