Житель Буковины за 200 000 грн оформлял фиктивные документы для выезда мужчин за границу
Пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки лиц через государственную границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отметили в ведомстве, 37-летний житель Черновицкой области вместе с двумя сообщниками через систему "Шлях" незаконно оформляли мужчин призывного возраста в качестве водителей фиктивных ФЛП и переправляли их через государственную границу. Каждый клиент платил по 200 000 гривен. В общей сложности они организовали побег почти 100 человек.
Трем лицам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
За совершенное им грозит лишение свободы.
Напомним, на Буковине в середине августа пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, заплатившего $7000, чтобы попасть в Румынию. Теперь мужчине придется заплатить штраф.