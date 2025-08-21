Житель Буковины за 200 000 грн оформлял фиктивные документы для выезда мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отметили в ведомстве, 37-летний житель Черновицкой области вместе с двумя сообщниками через систему "Шлях" незаконно оформляли мужчин призывного возраста в качестве водителей фиктивных ФЛП и переправляли их через государственную границу. Каждый клиент платил по 200 000 гривен. В общей сложности они организовали побег почти 100 человек.

Трем лицам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

За совершенное им грозит лишение свободы.

Напомним, на Буковине в середине августа пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, заплатившего $7000, чтобы попасть в Румынию. Теперь мужчине придется заплатить штраф.