11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 15:15

Житель Буковины за 200 000 грн оформлял фиктивные документы для выезда мужчин за границу

21 августа 2025, 15:15
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки лиц через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отметили в ведомстве, 37-летний житель Черновицкой области вместе с двумя сообщниками через систему "Шлях" незаконно оформляли мужчин призывного возраста в качестве водителей фиктивных ФЛП и переправляли их через государственную границу. Каждый клиент платил по 200 000 гривен. В общей сложности они организовали побег почти 100 человек.

Трем лицам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

За совершенное им грозит лишение свободы.

Напомним, на Буковине в середине августа пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, заплатившего $7000, чтобы попасть в Румынию. Теперь мужчине придется заплатить штраф.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буковина побег за границу коррупционная схема ГПСУ Шлях
Из реки Сирет на Буковине незаконно добывали гравийно-песчаную смесь
19 августа 2025, 11:45
Схему растраты денег в КП "Горсвет" разоблачили на Буковине
18 августа 2025, 11:40
На Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств
15 августа 2025, 09:05
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Завод в Закарпатье, куда попали россияне, до сих пор горит
21 августа 2025, 15:59
В Украине введут бесплатное питание для учащихся 1–11 классов
21 августа 2025, 15:50
В Полтавской области выставили на продажу сыродельный комбинат
21 августа 2025, 15:48
Гонорар Светолиной на Цинциннате: сколько заработала теннисистка
21 августа 2025, 15:37
С сентября в Украине могут объявить карантин по областям из-за COVID и гриппа
21 августа 2025, 15:32
В Сумской области судили предателя, который скорректировал огонь по блокпоста
21 августа 2025, 15:27
Появились новые фото ракеты "Фламинго": как выглядит украинское дальнобойное оружие
21 августа 2025, 15:01
Рекордный конкурс: 130 кандидатов на участие в Антарктической экспедиции-2026
21 августа 2025, 14:44
500 долларов за гарантированное поступление в учебное заведение: в Днепре служащему сообщили о подозрении
21 августа 2025, 14:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »