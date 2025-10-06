На Буковине в автомобиле с дипломатическими номерами обнаружили контрабандные сигареты на миллион гривен
Пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения сигарет в автомобильном пункте пропуска «Мамалыга»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Вечером из Украины в Молдову направлялся гражданин Польши 1964 года рождения. Человек двигался на легковом автомобиле с номерными знаками, принадлежащими одному из Польских дипломатических учреждений, надеясь, что охранники границы не станут осматривать авто.
В ходе осмотра автомобиля пограничники совместно с представителями таможни обнаружили в салоне и багажном отделении транспортного средства ящики с сигаретами без марок акцизного налога.
"Всего было обнаружено и изъято около 6,7 тысячи пачек сигарет на общую сумму более 970 тысяч гривен", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, военнослужащие Черновицкого пограничного отряда предотвратили незаконное перемещение через государственную границу в Румынию табачных изделий.