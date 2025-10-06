На Буковине в автомобиле с дипломатическими номерами обнаружили контрабандные сигареты на миллион гривен

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Вечером из Украины в Молдову направлялся гражданин Польши 1964 года рождения. Человек двигался на легковом автомобиле с номерными знаками, принадлежащими одному из Польских дипломатических учреждений, надеясь, что охранники границы не станут осматривать авто.

В ходе осмотра автомобиля пограничники совместно с представителями таможни обнаружили в салоне и багажном отделении транспортного средства ящики с сигаретами без марок акцизного налога.

"Всего было обнаружено и изъято около 6,7 тысячи пачек сигарет на общую сумму более 970 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, военнослужащие Черновицкого пограничного отряда предотвратили незаконное перемещение через государственную границу в Румынию табачных изделий.