15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 16:22

На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон

09 жовтня 2025, 16:22
Читайте также на русском языке
фото: Чернівецька обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області викрили священника УПЦ МП, який разом зі спільником переправляв чоловіків призовного віку до ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

Священнослужителя та його спільника правоохоронці викрили в Чернівцях. За 26 тисяч євро вони пообіцяли двом військовозобов’язаним чоловікам організувати їх перетин українсько-румунського кордону.

Зловмисників затримали під час отримання коштів.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як повідомлялось, житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон. Він діяв разом зі спільниками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буковина Чернівці Священник схема втеча за кордон прокуратура
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 12:27
У Молдові судитимуть українця, який допомагав чоловікам втекти за кордон
07 жовтня 2025, 13:48
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39
На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 16:05
Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами
09 жовтня 2025, 15:59
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
09 жовтня 2025, 15:49
У Миколаєві курсант готував теракт в готелі
09 жовтня 2025, 15:25
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
09 жовтня 2025, 15:16
За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби
09 жовтня 2025, 14:59
В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35
В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »