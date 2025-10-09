На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон

фото: Чернівецька обласна прокуратура

У Чернівецькій області викрили священника УПЦ МП, який разом зі спільником переправляв чоловіків призовного віку до ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

Священнослужителя та його спільника правоохоронці викрили в Чернівцях. За 26 тисяч євро вони пообіцяли двом військовозобов’язаним чоловікам організувати їх перетин українсько-румунського кордону.

Зловмисників затримали під час отримання коштів.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як повідомлялось, житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон. Він діяв разом зі спільниками.