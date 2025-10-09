На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
У Чернівецькій області викрили священника УПЦ МП, який разом зі спільником переправляв чоловіків призовного віку до ЄС
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.
Священнослужителя та його спільника правоохоронці викрили в Чернівцях. За 26 тисяч євро вони пообіцяли двом військовозобов’язаним чоловікам організувати їх перетин українсько-румунського кордону.
Зловмисників затримали під час отримання коштів.
Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Як повідомлялось, житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон. Він діяв разом зі спільниками.
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезонВсі новини »
09 жовтня 2025, 12:27У Молдові судитимуть українця, який допомагав чоловікам втекти за кордон
07 жовтня 2025, 13:48На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 16:05Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами
09 жовтня 2025, 15:59Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
09 жовтня 2025, 15:49У Миколаєві курсант готував теракт в готелі
09 жовтня 2025, 15:25Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
09 жовтня 2025, 15:16За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби
09 жовтня 2025, 14:59В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »