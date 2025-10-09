Фото: Кличук

В Черновцах начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы – больниц, школ, детсадов и других учреждений, которые могут получать тепло автономно

Об этом сообщил Черновицкий городской голова Роман Кличук, передает RegioNews.

Тепло в учреждения будут подавать по письменным обращениям руководителей.

В жилых домах отопление будут включать по нормативу: когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8 °C в течение трех суток с тенденцией к похолоданию. Такое решение объясняют необходимостью экономии энергоресурсов в условиях военного положения.

Напомним, 9 октября в Украине будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями.