12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2025, 15:40

На Буковині фейковий покупець вкрав у жінки понад 100 тисяч

19 вересня 2025, 15:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інтернет-аферист вкрав у жінки гроші. Він це зробив під приводом купівлі в неї товару

Про це повідомляє поліція у Чернівецькій області, передає RegioNews.

18 вересня жителька Чернівців звернулась до правоохоронців. Вона хотіла продати дитячу ванночку на одній з інтернет-платформ. Їй написав покупець та надіслав фішингове посилання для нібито успішного перерахунку коштів.

Жінка повірила йому та перейшла за підозрілою інтернет-адресою та ввела конфіденційну банківську інформацію. Після цього з її банківської картки зняли понад 102 тисяч гривень.

"За вказаним фактом співробітники поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Чернівецька область
На Волині пенсіонер передав 170 тис. грн для армії, а медпрацівниця їх присвоїла
19 вересня 2025, 14:25
Заплатила за неіснуюче авто: на Прикарпатті шахрай "заробив" на жінці майже 100 тисяч
18 вересня 2025, 14:15
50 тисяч за фото трактора: на Житомирщині чоловік став жертвою аферистів
17 вересня 2025, 18:28
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Фейкова "швидка" та "тур до Румунії": на Закарпатті затримали "фельдшерів", які везли ухилянта
19 вересня 2025, 18:45
Віцепрем’єр Кулеба заявив про дефіцит фінансування доріг у бюджеті-2026
19 вересня 2025, 17:57
На Львівщині жінка з Кривого Рогу обікрала пенсіонера на 26 тис. грн
19 вересня 2025, 17:38
"Залюбки зустрінемося в суді": у ЦПК назвали спростування Умєрова розслідування про нерухомість маніпуляцією
19 вересня 2025, 17:35
У Львові презентували український підводний дрон TOLOKA з дальністю до 2000 км
19 вересня 2025, 17:21
60 діб під вартою: на Рівненщині 34-річному чоловіку обрали запобіжний засіб за вбивство під час застілля
19 вересня 2025, 17:01
Підпалив авто родича подруги та втік: у Запоріжжі затримали палія
19 вересня 2025, 16:55
На Київщині чоловік заклав гранату у сміттєвий контейнер: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка
19 вересня 2025, 16:48
У Києві 19-річний хлопець бігав по балюстраді метро і зламав світильник - що світить юному черкащанину
19 вересня 2025, 16:31
Рекорд України: на Одещині створили перший лабіринт із 134 тонн мушель
19 вересня 2025, 16:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »