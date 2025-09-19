Фото: Нацполіція

Інтернет-аферист вкрав у жінки гроші. Він це зробив під приводом купівлі в неї товару

Про це повідомляє поліція у Чернівецькій області, передає RegioNews.

18 вересня жителька Чернівців звернулась до правоохоронців. Вона хотіла продати дитячу ванночку на одній з інтернет-платформ. Їй написав покупець та надіслав фішингове посилання для нібито успішного перерахунку коштів.

Жінка повірила йому та перейшла за підозрілою інтернет-адресою та ввела конфіденційну банківську інформацію. Після цього з її банківської картки зняли понад 102 тисяч гривень.

"За вказаним фактом співробітники поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.