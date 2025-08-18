Фото: БЭБ

Директор коммунального предприятия "Горсвет" и его сообщник подозреваются в растрате более 2 млн грн городского бюджета Черновцов

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Следователи установили, что директор коммунального предприятия "Горсвет", одновременно являющийся депутатом Черновицкого городского совета, действовал совместно с руководителем частной компании. Вместе они организовали схему закупки осветительного оборудования по завышенным ценам.

Согласно материалам следствия, должностное лицо заключало фиктивные договоры с подконтрольным ему физическим предпринимателем. На самом деле оборудование снабжалось другой компанией по значительно более низкой цене. Разницу в стоимости забирали участники схемы. Общая сумма ущерба городскому бюджету превысила 2,1 млн грн.

Чтобы скрыть неправомерные действия, директор "Горсвета" не размещал информацию о закупках на электронном портале Prozorro, как того требует законодательство. Это усложнило контроль за расходами городского бюджета и способствовало реализации схемы.

На основе собранных доказательств детективы Бюро экономической безопасности сообщили подозрение директору предприятия и его сообщнику. Их подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах по предварительному сговору.

