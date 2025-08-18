11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 11:40

Схему растраты денег в КП "Горсвет" разоблачили на Буковине

18 августа 2025, 11:40
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Директор коммунального предприятия "Горсвет" и его сообщник подозреваются в растрате более 2 млн грн городского бюджета Черновцов

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Следователи установили, что директор коммунального предприятия "Горсвет", одновременно являющийся депутатом Черновицкого городского совета, действовал совместно с руководителем частной компании. Вместе они организовали схему закупки осветительного оборудования по завышенным ценам.

Согласно материалам следствия, должностное лицо заключало фиктивные договоры с подконтрольным ему физическим предпринимателем. На самом деле оборудование снабжалось другой компанией по значительно более низкой цене. Разницу в стоимости забирали участники схемы. Общая сумма ущерба городскому бюджету превысила 2,1 млн грн.

Чтобы скрыть неправомерные действия, директор "Горсвета" не размещал информацию о закупках на электронном портале Prozorro, как того требует законодательство. Это усложнило контроль за расходами городского бюджета и способствовало реализации схемы.

На основе собранных доказательств детективы Бюро экономической безопасности сообщили подозрение директору предприятия и его сообщнику. Их подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах по предварительному сговору.

Напомним, завершено расследование против российского бизнесмена Игоря Чуркина, завладевшего недвижимым имуществом бывшего Львовского автобусного завода. Его дело передано в суд для рассмотрения по факту присвоения имущества ЗАО "Завод коммунального транспорта".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черновцы растрата подозрение договор закупки фиктивный договор Буковина Черновицкая область депутат
В Киевской области депутатка провернула земельную аферу на 12 млн грн
16 августа 2025, 13:57
Разрисованный памятник и след РФ: что известно о деле 17-летнего украинца в Польше
15 августа 2025, 12:49
В Днепропетровской области директор ООО подозревается в завладении 250 тыс. грн во время ремонта школы
15 августа 2025, 12:32
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Кабмин предоставил на рассмотрение ВР законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа
18 августа 2025, 16:51
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 16:39
Шабунин о законопроекте №11228-1: "Индульгенцию будут выписывать опричники СБУ"
18 августа 2025, 16:04
В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого
18 августа 2025, 15:52
78-летняя женщина погибла под колесами поезда в Борисполе
18 августа 2025, 15:40
Четыре жителя Одессы организовали сеть магазинов с нелегальными табачными изделиями
18 августа 2025, 15:15
На Днепропетровщине посреди дороги развалился автомобиль
18 августа 2025, 15:00
Мост на Днепропетровщине в критическом состоянии: ремонт обойдется более чем в миллиард гривен
18 августа 2025, 14:50
Агентку ФСБ, собиравшую данные для атак на Дружковку, задержала СБУ
18 августа 2025, 14:45
Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышева
18 августа 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »