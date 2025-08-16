В Киевской области депутатка провернула земельную аферу на 12 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, будучи депутатом и одновременно секретарем постоянной комиссии по земельным отношениям и охране окружающей природной среды одного из поселковых советов Киевской области, подозреваемая привлекла к исполнению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех лиц, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан.

"Протиправная схема заключалась в том, что к администратору отдела поступало обращение от граждан с соответствующим пакетом документов о выделении в собственность земельных участков в Киевской области. В дальнейшем пакет с заведомо поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что граждане никаких документов не подписывали и с заявлениями по выделению земли не обращались.

Общий ущерб от такой аферы достиг 12 млн грн.

