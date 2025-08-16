В Киевской области депутатка провернула земельную аферу на 12 млн грн
Депутат поселкового совета Киевской области организовала схему оформления земельных участков на подставных лиц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По данным следствия, будучи депутатом и одновременно секретарем постоянной комиссии по земельным отношениям и охране окружающей природной среды одного из поселковых советов Киевской области, подозреваемая привлекла к исполнению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех лиц, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан.
"Протиправная схема заключалась в том, что к администратору отдела поступало обращение от граждан с соответствующим пакетом документов о выделении в собственность земельных участков в Киевской области. В дальнейшем пакет с заведомо поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что граждане никаких документов не подписывали и с заявлениями по выделению земли не обращались.
Общий ущерб от такой аферы достиг 12 млн грн.
