16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
16 августа 2025, 13:57

В Киевской области депутатка провернула земельную аферу на 12 млн грн

16 августа 2025, 13:57
иллюстративное фото: из открытых источников
Депутат поселкового совета Киевской области организовала схему оформления земельных участков на подставных лиц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, будучи депутатом и одновременно секретарем постоянной комиссии по земельным отношениям и охране окружающей природной среды одного из поселковых советов Киевской области, подозреваемая привлекла к исполнению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех лиц, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан.

"Протиправная схема заключалась в том, что к администратору отдела поступало обращение от граждан с соответствующим пакетом документов о выделении в собственность земельных участков в Киевской области. В дальнейшем пакет с заведомо поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что граждане никаких документов не подписывали и с заявлениями по выделению земли не обращались.

Общий ущерб от такой аферы достиг 12 млн грн.

Напомним, в Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему на строительстве жилья для военных. По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе столицы.

В Киевской области будут судить мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку
15 августа 2025, 02:48
В Киевской области столкнулись легковушка и грузовик: пострадали два человека
15 августа 2025, 01:51
В Киевской области поезд насмерть сбил женщину
14 августа 2025, 10:15
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Зеленский прокомментировал бои в Донецкой области
16 августа 2025, 15:59
Харьковщина получила современное телекоммуникационное оборудование от международных партнеров
16 августа 2025, 14:41
Арестовали мужчину, который в Харькове напал с ножом на полицейского и работников ТЦК
16 августа 2025, 13:19
После этой встречи стало понятно, что Трампу нужно говорить не с путином
16 августа 2025, 12:59
На Львовщине из-за смертельного ДТП полностью перекрыто движение на международной трассе
16 августа 2025, 12:52
В Тернопольской области женщина перевела "работнику банка" почти 50 тысяч гривен
16 августа 2025, 11:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
