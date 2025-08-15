Разрисованный памятник и след РФ: что известно о деле 17-летнего украинца в Польше

Фото: X/Jacek Dobrzyński

В Польше взяли под стражу на три месяца 17-летнего украинца, которого подозревают в акте вандализма на мемориале жертвам Волынской трагедии

Об этом в комментарии для hromadske сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает RegioNews.

По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, задержание произошло после подозрения в причастности молодого человека к повреждению монумента в городе Домостав.

В польских правоохранительных органах заявляют, что подозреваемый мог действовать под влиянием российских спецслужб. Агентство внутренней безопасности Польши уверено, что украинского подростка завербовали россияне.

По их данным, юноша рисовал красно-черные флаги и оставлял лозунги - в частности надпись "Слава УПА" - на зданиях и памятниках в Варшаве, Вроцлаве и Домостове.

В настоящее время консульское должностное лицо находится в контакте с польскими правоохранителями и направило запрос для выяснения деталей инцидента. МИД уверяет, что дело находится на контроле.

Как известно, памятник в Домостове открыли в июле 2024 года после продолжительных споров из-за его жуткого вида. Одним из его элементов является набитый на вилы ребенок, символизирующий смерть гражданского населения на Волыни.

Справка: Волынская трагедия - массовые убийства польского населения на Волыни и других регионах на западе Украины в 1943-1944 годах, совершенные подразделениями Украинской повстанческой армии (УПА).

По разным оценкам, погибло от 40 до 100 тысяч польских гражданских.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша депортирует 57 граждан Украины, которые спровоцировали стычки на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве. Тогда некоторые посетители перепрыгнули через барьеры и зажгли файеры.

Кроме того, во время концерта один из посетителей развернул флаг УПА с трезубцем, а другой сине-желтый флаг с символом "Идея Нация".

Посол Украины в Польше Василий Боднар подчеркнул, что нарушающие закон в Польше должны нести ответственность согласно польскому законодательству.