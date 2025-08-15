11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 12:32

В Днепропетровской области директор ООО подозревается в завладении 250 тыс. грн во время ремонта школы

15 августа 2025, 12:32
Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Читайте також
Директор ООО в Днепропетровской области подозревается в присвоении 250 тыс. грн, выделенных на реконструкцию системы отопления в лицее

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуратура сообщила о подозрении директору общества, который в ноябре 2022 года организовал схему присвоения бюджетных средств, выделенных Юрьевским поселковым советом Павлоградского района на реконструкцию системы отопления в местном лицее.

По данным следствия, руководитель общества подписал и скрепил печатью акты выполненных работ, хотя достоверно знал, что объем и стоимость строительных работ завышены и не соответствуют проектной документации. Таким образом поселковый совет перечислил на счет предприятия 250 тыс. грн бюджетных средств без обоснованных оснований.

Директору поставлено в известность о подозрении по фактам завладения бюджетными средствами и служебного подлога по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, Правительство планирует предоставить украинским военным возможность напрямую сообщать НАПК о подозрениях в коррупционных правонарушениях. Это решение может существенно изменить механизм контроля над расходами и деятельностью оборонных структур.

бюджетные деньги коррупция деньги подозрение реконструкция лицей школа отопление Днепропетровская область
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
