Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Директор ООО в Днепропетровской области подозревается в присвоении 250 тыс. грн, выделенных на реконструкцию системы отопления в лицее

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуратура сообщила о подозрении директору общества, который в ноябре 2022 года организовал схему присвоения бюджетных средств, выделенных Юрьевским поселковым советом Павлоградского района на реконструкцию системы отопления в местном лицее.

По данным следствия, руководитель общества подписал и скрепил печатью акты выполненных работ, хотя достоверно знал, что объем и стоимость строительных работ завышены и не соответствуют проектной документации. Таким образом поселковый совет перечислил на счет предприятия 250 тыс. грн бюджетных средств без обоснованных оснований.

Директору поставлено в известность о подозрении по фактам завладения бюджетными средствами и служебного подлога по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, Правительство планирует предоставить украинским военным возможность напрямую сообщать НАПК о подозрениях в коррупционных правонарушениях. Это решение может существенно изменить механизм контроля над расходами и деятельностью оборонных структур.