Директор комунального підприємства "Міськсвітло" та його спільник підозрюються у розтраті понад 2 млн грн міського бюджету Чернівців

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Слідчі встановили, що директор комунального підприємства "Міськсвітло", який одночасно є депутатом Чернівецької міської ради, діяв спільно з керівником приватної компанії. Разом вони організували схему закупівлі освітлювального обладнання за завищеними цінами.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець укладав фіктивні договори з підконтрольним йому фізичним підприємцем. Насправді обладнання постачалося іншою компанією за значно нижчою ціною. Різницю у вартості забирали учасники схеми. Загальна сума збитків міському бюджету перевищила 2,1 млн грн.

Щоб приховати неправомірні дії, директор "Міськсвітла" не розміщував інформацію про закупівлі на електронному порталі Prozorro, як того вимагає законодавство. Це ускладнило контроль за витратами міського бюджету та сприяло реалізації схеми.

На основі зібраних доказів детективи Бюро економічної безпеки повідомили підозру директору підприємства та його спільнику. Їх підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах за попередньою змовою.

