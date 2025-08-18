11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 11:40

Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині

18 серпня 2025, 11:40
Читайте также на русском языке
Фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Директор комунального підприємства "Міськсвітло" та його спільник підозрюються у розтраті понад 2 млн грн міського бюджету Чернівців

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Слідчі встановили, що директор комунального підприємства "Міськсвітло", який одночасно є депутатом Чернівецької міської ради, діяв спільно з керівником приватної компанії. Разом вони організували схему закупівлі освітлювального обладнання за завищеними цінами.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець укладав фіктивні договори з підконтрольним йому фізичним підприємцем. Насправді обладнання постачалося іншою компанією за значно нижчою ціною. Різницю у вартості забирали учасники схеми. Загальна сума збитків міському бюджету перевищила 2,1 млн грн.

Щоб приховати неправомірні дії, директор "Міськсвітла" не розміщував інформацію про закупівлі на електронному порталі Prozorro, як того вимагає законодавство. Це ускладнило контроль за витратами міського бюджету та сприяло реалізації схеми.

На основі зібраних доказів детективи Бюро економічної безпеки повідомили підозру директору підприємства та його спільнику. Їх підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах за попередньою змовою.

Нагадаємо, завершено розслідування проти російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який заволодів нерухомим майном колишнього Львівського автобусного заводу. Його справу передано до суду для розгляду за фактом привласнення майна ЗАТ "Завод комунального транспорту".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернівці розтрата підозра договір закупівля фіктивний договір Буковина Чернівецька область депутат
На Київщині депутатка провернула земельну аферу на 12 млн грн
16 серпня 2025, 13:57
Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі
15 серпня 2025, 12:49
На Дніпропетровщині директор ТОВ підозрюється у заволодінні 250 тис. грн під час ремонту школи
15 серпня 2025, 12:32
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19
$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:56
10-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу
18 серпня 2025, 11:53
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »