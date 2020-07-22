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22 июля 2020, 17:43 3

Мэр Черновцов назвал возможных кандидатов на должность городского головы от "Слуги народа"

22 июля 2020, 17:43 3
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Алексей Каспрук рассказал, что на пост мэра будут претендовать Сергей Осачук или Виталий Другановський
Алексей Каспрук рассказал, что на пост мэра будут претендовать Сергей Осачук или Виталий Другановський
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В Черновцах за право баллотироваться в городские головы от политической партии "Слуга народа" соревнуются действующий председатель ОГА Сергей Осачук и руководитель областной ячейки президентской партии Виталий Другановський.

Об этом во вторник в прямом эфире телеканала ТВА сообщил отстраненный от должности мэра Черновцов Алексей Каспрук, пишет RegioNews.

в Частности, он сказал, что владеет кулуарной информацией о намерениях двух кандидатов баллотироваться в мэры Черновцов от провластной партии.

От "Слуги народа" уже и Осачук "рвется" на должность городского головы, и Виталий Другановский. Кого из них выберет партия - неизвестно. Вы же видите, что в других городах уже повизначалися, а у нас пока непонятно. Хотя, вроде бы понятно: есть председатель ОГА и есть лидер областной организации, который свободен, который может идти на мэра. Но решения еще нет. Потому что там есть конкуренция", – сказал Алексей Каспрук.


Вместе с тем глава ОГА Сергей Осачук на вопросы журналистов во время брифинга, планирует ли он баллотироваться в городские головы Черновцов, ответил:

Я не знаю, откуда у вас такая информация. Я ужасно рад и очень этим счастлив, что я на первом месте ответственности за все процессы в области. И это сегодня меня очень мобилизует, и я выполняю эти обязанности. Дальше я каких-то вещей не планирую".

Напомним, глава "Слуг народа" на Буковине Другановський заявил президенту о необходимости сменить мэра Черновцов .

выборы Черновцы Слуга народа мэр Осачук Сергей Каспрук Алексей Кандидат Другановський Виталий
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