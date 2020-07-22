Мэр Черновцов назвал возможных кандидатов на должность городского головы от "Слуги народа"

Алексей Каспрук рассказал, что на пост мэра будут претендовать Сергей Осачук или Виталий Другановський

Алексей Каспрук рассказал, что на пост мэра будут претендовать Сергей Осачук или Виталий Другановський

В Черновцах за право баллотироваться в городские головы от политической партии "Слуга народа" соревнуются действующий председатель ОГА Сергей Осачук и руководитель областной ячейки президентской партии Виталий Другановський.

Об этом во вторник в прямом эфире телеканала ТВА сообщил отстраненный от должности мэра Черновцов Алексей Каспрук, пишет RegioNews.

в Частности, он сказал, что владеет кулуарной информацией о намерениях двух кандидатов баллотироваться в мэры Черновцов от провластной партии.

От "Слуги народа" уже и Осачук "рвется" на должность городского головы, и Виталий Другановский. Кого из них выберет партия - неизвестно. Вы же видите, что в других городах уже повизначалися, а у нас пока непонятно. Хотя, вроде бы понятно: есть председатель ОГА и есть лидер областной организации, который свободен, который может идти на мэра. Но решения еще нет. Потому что там есть конкуренция", – сказал Алексей Каспрук.



Вместе с тем глава ОГА Сергей Осачук на вопросы журналистов во время брифинга, планирует ли он баллотироваться в городские головы Черновцов, ответил:

Я не знаю, откуда у вас такая информация. Я ужасно рад и очень этим счастлив, что я на первом месте ответственности за все процессы в области. И это сегодня меня очень мобилизует, и я выполняю эти обязанности. Дальше я каких-то вещей не планирую".

Напомним, глава "Слуг народа" на Буковине Другановський заявил президенту о необходимости сменить мэра Черновцов .