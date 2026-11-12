Украина ожидает, что после встречи с Путиным в Москве представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщат позицию России по обмену пленными, энергетическому перемирию и встрече лидеров

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он отметил необходимость встречи на уровне лидеров, поскольку именно там должны решать вопросы, на какие переговорные команды не имеют соответствующего мандата. В частности, речь идет о территориальных вопросах.

Также Зеленский сообщил, что во время переговоров поднимались темы прекращения огня, энергетического перемирия и прекращения боевых действий на море. По его словам, у американской стороны нет полномочий самостоятельно принимать решения по этим вопросам.

Глава государства рассчитывает встретиться с представителями Трампа в Дублине в четверг вечером.

Напомним, 12 ноября Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с Владимиром Путиным в Москве, после чего планируют отправиться в Дублин для переговоров с Зеленским.

Трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби: что известно

10 и 11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты выступили посредниками в переговорном процессе.

Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров. В ее состав также вошли руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

Перед началом трехсторонней встречи 10 ноября украинская делегация провела консультации с представителями НАТО, США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Стороны обсудили координацию усилий по завершению войны и возможные гарантии безопасности для Украины.

После этого начались переговоры в формате Украина – США – Россия. По итогам первого дня украинская делегация доложила президенту Владимиру Зеленскому о ходе встреч. Глава государства назвал их конструктивными и содержательными.

Основное внимание участники уделили гуманитарным вопросам, в частности, освобождению военнопленных, гарантиям безопасности для Украины и возможным шагам по деэскалации. Также обсуждали варианты обмена пленными по формулам "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

11 ноября около 13.10 по киевскому времени переговоры завершились. Член украинской делегации Давид Арахамия назвал их одними из самых сложных за время участия в переговорном процессе.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что главной темой встреч была будущая система безопасности в Европе. По его словам, по отдельным вопросам сторонам удалось найти общий язык.

Представитель президента США Джаред Кушнер охарактеризовал второй день переговоров как содержательный, но напряженный. Он отметил, что ряд обсуждаемых вопросов нуждаются в дополнительных консультациях.