Глава "Слуг народа" на Буковине Другановский заявил президенту о необходимости сменить мэра Черновцов

Виталий Другановский считает,что надо "менять мэра и большинство в городском совете"

Виталий Другановский считает,что надо "менять мэра и большинство в городском совете"

Председатель Черновицкой областной организации «Слуги народа» убежден, что Черновцы – единственный город в западном регионе, где «Слуги» могут получить своего мэра.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Виталия Другановского в Facebook, ИА АСС и телеканал TVA.

В частности, руководитель "Зе-Команды" на Буковине в соцсетях описал визит главы государства в областной ячейки партии и содержание своего разговора с Зеленским:

Не знал как объяснить президенту запущенность города без жестких эпитетов. На вопрос президента, что надо делать для исправления ситуации, ответил просто и конкретно: "Нужно менять мэра и большинство в горсовете!". На этом и сошлись", – сообщил руководитель областного отделения "Слуги народа".

Чрезвычайно рады возможности встретить Президента Украины в нашем партийном офисе. Это место для нашей команды -... Опубликовано Vitaliy Druganovskiy Четверг, 9 июля 2020 г.

Сегодня же , во время пресс-конференции, организованной Черновицким областным центром партии "Слуга народа", Другановский сообщил журналистам, что президент лично взял под свой контроль представление и выдвижение кандидатов в мэры, а фамилии кандидатов в регионах будут известны в начале августа.

Другановский не отрицал и своих амбиций на следующих выборах:

Да, у меня есть амбиции. Я готов с такой командой и при поддержке наших народных депутатов идти в местную политику, почему бы и не на мэра. Черновцы электорально важные для президента и нашей политической силы в целом. Потому что это - не единственный город западного региона, где "Слуга народа" может получить своего мэра. Рейтинги других городских голов - 50%, а в Черновцах из-за бездействия нынешней городского совета люди готовы к переменам".

Действующий мэр Черновцов Алексей Каспрук, комментируя визит президента, заявил, что президента максимально "отгородили" от реального состояния вещей в области и в городе.

Для меня, наверное, это нонсенс, когда президент, прибывает в областной центр, а ОГА сделала все, чтобы он с городским председателем не общался. Я понимаю, что я бы говорил о тех проблемах, которые не решаются, или не могут быть решены умышленно или неумышленно представителями власти", – сказал городской председатель Черновцов.

Напомним, сегодня, 10 июля, на сайте Черновицкого облсовета появился проект решения о недоверии председателю ОГА Осачуку