Мер Чернівців назвав можливих кандидатів на посаду міського голови від "Слуги народу"

Олексій Каспрук розповів, що на посаду мера претендуватимуть Сергій Осачук або Віталій Другановський

Олексій Каспрук розповів, що на посаду мера претендуватимуть Сергій Осачук або Віталій Другановський

У Чернівцях за право балотуватися у міські голови від політичної партії "Слуга народу" змагаються чинний голова ОДА Сергій Осачук та керівник обласного осередку президентської партії Віталій Другановський.

Про це у вівторок у прямому ефірі телеканалу ТВА повідомив відсторонений від посади мера Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews.

Зокрема, він сказав, що володіє кулуарною інформацією про наміри двох кандидатів балотуватися у мери Чернівців від провладної партії.

Від "Слуги народу" вже і Осачук "рветься" на посаду міського голови, і Віталій Другановський. Кого з них обере партія - невідомо. Ви ж бачите, що по інших містах вже повизначалися, а в нас поки що незрозуміло. Хоча, нібито зрозуміло: є голова ОДА і є лідер обласної організації, який вільний, який може йти на мера. Але рішення ще нема. Тому що там є конкуренція", – сказав Олексій Каспрук.



Водночас голова ОДА Сергій Осачук на запитання журналістів під час брифінгу, чи планує він балотуватися в міські голови Чернівців, відповів:

Я не знаю, звідки у вас така інформація. Я страшенно втішений і дуже з цього щасливий, що я на першому місці відповідальності за всі процеси в області. І це сьогодні мене страшенно мобілізує, і я виконую ці обов’язки. Далі я якихось речей не планую".

Нагадаємо, очільник "Слуг народу" на Буковині Другановський заявив президенту про необхідність змінити мера Чернівців .