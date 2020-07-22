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22 липня 2020, 17:43 6

Мер Чернівців назвав можливих кандидатів на посаду міського голови від "Слуги народу"

22 липня 2020, 17:43 6
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Олексій Каспрук розповів, що на посаду мера претендуватимуть Сергій Осачук або Віталій Другановський
Олексій Каспрук розповів, що на посаду мера претендуватимуть Сергій Осачук або Віталій Другановський
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У Чернівцях за право балотуватися у міські голови від політичної партії "Слуга народу" змагаються чинний голова ОДА Сергій Осачук та керівник обласного осередку президентської партії Віталій Другановський.

Про це у вівторок у прямому ефірі телеканалу ТВА повідомив відсторонений від посади мера Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews.

Зокрема, він сказав, що володіє кулуарною інформацією про наміри двох кандидатів балотуватися у мери Чернівців від провладної партії.

Від "Слуги народу" вже і Осачук "рветься" на посаду міського голови, і Віталій Другановський. Кого з них обере партія - невідомо. Ви ж бачите, що по інших містах вже повизначалися, а в нас поки що незрозуміло. Хоча, нібито зрозуміло: є голова ОДА і є лідер обласної організації, який вільний, який може йти на мера. Але рішення ще нема. Тому що там є конкуренція", – сказав Олексій Каспрук.


Водночас голова ОДА Сергій Осачук на запитання журналістів під час брифінгу, чи планує він балотуватися в міські голови Чернівців, відповів:

Я не знаю, звідки у вас така інформація. Я страшенно втішений і дуже з цього щасливий, що я на першому місці відповідальності за всі процеси в області. І це сьогодні мене страшенно мобілізує, і я виконую ці обов’язки. Далі я якихось речей не планую".

Нагадаємо, очільник "Слуг народу" на Буковині Другановський заявив президенту про необхідність змінити мера Чернівців .

вибори Чернівці Слуга народа мер Осачук Сергій Каспрук Олексій Кандидат Другановський Віталій
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