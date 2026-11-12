В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль: погиб российский полковник

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Утром 12 ноября в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб военнослужащий. По данным российских СМИ, он имел звание полковника

Об этом сообщили РосСМИ, Следственный комитет РФ и Telegram-канал Exilenova+, передает RegioNews.

Взрыв произошел в Пушкинском районе города.

По информации издания "Фонтанка", автомобиль взорвался около 07:00 на Колпинском шоссе, недалеко от гипермаркета "Лента" в микрорайоне Славянка.

Как пишет издание, взрывное устройство якобы было прикреплено к днищу автомобиля и приведено в действие дистанционно. Военный погиб на месте.

Сначала "Фонтанка" сообщала, что в автомобиле мог находиться еще один пассажир, однако со временем уточнила, что полковник был в машине сам.

Момент взрыва зафиксировала камера домофона. После инцидента Колпинское шоссе было перекрыто, на месте работали полиция и российские спецслужбы.

Следственный комитет РФ открыл уголовное производство по факту убийства. Следователи осматривают место происшествия и назначают экспертизы.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении подполковнику и двум генералам России, командовавшим массированным обстрелом гражданской инфраструктуры Херсона, в результате которого погибли 24 человека.