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22 июля 2020, 16:35 3

На Львовщине объединились НРУ и Радикальная партия Ляшко

22 июля 2020, 16:35 3
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Политические силы будут вместе идти на местные выборы
Политические силы будут вместе идти на местные выборы
Фото: 4studio
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“Народный рух Украины” и “Радикальная партия Олега Ляшко” объявили об объединении своих политических сил перед местными выборами.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 4studio.

Об объединении представители обеих политических сил заявили во время пресс-конференции.

Обязательным условием было то, что базовой партией будет "Народный рух Украины. Поэтому мы рады сообщить вам, что наши политические силы Львовщины объединяются под флагами "Народного Руха Украины”, – сказал первый заместитель председателя Львовского областного совета Богдан Гагалюк.

Гагалюк добавил, новое объединение будет отстаивать свои проукраинские позиции.

Прессконференция по об'единения политических сил Львовщины под флагом Народного Руха Украины Роман Филипп Богдан Гагалюк Николай Ищук

Опубликовано Народный Рух Украины Львовщина Среда, 22 июля 2020 г.

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выборы Львовщина Кандидат радикальная партия НРУ
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