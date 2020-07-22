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22 июля 2020, 11:17 2

"Слуга народа" Скичко рассказал о возможности легализации оружия в Украине

22 июля 2020, 11:17 2
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Легализация оружия может иметь фатальные последствия, но закон о его обороте должен быть
Легализация оружия может иметь фатальные последствия, но закон о его обороте должен быть
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Скичко, отвечая на вопрос, стоит ли обеспечить свободный доступ украинцам к оружию, если органы правопорядка не имеют возможности постоянно обеспечивать сохранение жизни людей, отметил, что легализация оружия по примеру США несет роковые последствия, но четкий закон об обороте оружия должно быть.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

В этом вопросе я склоняюсь к тому, что должен быть закон об обороте оружия, но оружие должно быть не таким доступным для людей, то есть он должна иметь ограниченный доступ. Соответственно должна быть повышена ответственность за хранение незаконного оружия", - отметил нардеп.

По мнению нардепа, получение оружия не может быть простым, когда приходишь в магазин и приносишь медицинскую справку, которую можно купить за деньги в больнице: "До тех пор, пока существуют такие прецеденты, это означает, что любой может пойти и купить оружие".

"По поводу того, что закон об оружии необходим, я считаю, что да. Нужно повышать ответственность за незаконное хранение оружия", - резюмировал нардеп.

Ранее сообщалось, что Александр Скичко подтвердил, что является одним из кандидатов на пост городского головы Черкасс.

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