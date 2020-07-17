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Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов
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17 июля 2020, 18:08 1

Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов

17 июля 2020, 18:08 1
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В суде рассмотрели кассационную жалобу Черновицкого городского совета и его секретаря Василия Продана относительно законности возобновления Алексея Каспрука на должности
В суде рассмотрели кассационную жалобу Черновицкого городского совета и его секретаря Василия Продана относительно законности возобновления Алексея Каспрука на должности
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Сегодня, 17 июля, Верховный суд Украины отменил решение о восстановлении Алексея Каспрука на посту мэра и отправил дело на повторное рассмотрение Черновицкого окружного административного суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кассационного административного суда.

Мэра отстранили от должности на период нового рассмотрения этого дела Черновицким окружным административным судом.

Напомним, городского голову большинством голосов депутаты горсовета отстранили в конце июля 2018 года. Следовательно, Алексей Каспрук обратился в Черновицкий окружной административный суд, который признал увольнение городского головы незаконным. Произошло это в апреле 2019 года.

Затем Каспрук и Продан одновременно обратились в Седьмой апелляционный административный суд в Виннице. Городской голова оспаривал утверждение в судебном решении о том, что секретарь не имел личного интереса. В свою очередь, Василий Продан оспаривал восстановление Алексея Каспрука на посту.

Винницкий суд оставил без изменений решение Черновицкого окружного административного суда. После этого Василий Продан продолжил оспаривать законность возобновления Алексея Каспрука в Высшем суде.

Напомним, ранее глава "Слуг народа" на Буковине Другановський заявил президенту о необходимости сменить мэра Черновцов .

Каспрук Алексей мэр Черновцы секретарь Верховный суд должность
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