Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов

В суде рассмотрели кассационную жалобу Черновицкого городского совета и его секретаря Василия Продана относительно законности возобновления Алексея Каспрука на должности

В суде рассмотрели кассационную жалобу Черновицкого городского совета и его секретаря Василия Продана относительно законности возобновления Алексея Каспрука на должности

Сегодня, 17 июля, Верховный суд Украины отменил решение о восстановлении Алексея Каспрука на посту мэра и отправил дело на повторное рассмотрение Черновицкого окружного административного суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кассационного административного суда.

Мэра отстранили от должности на период нового рассмотрения этого дела Черновицким окружным административным судом.

Напомним, городского голову большинством голосов депутаты горсовета отстранили в конце июля 2018 года. Следовательно, Алексей Каспрук обратился в Черновицкий окружной административный суд, который признал увольнение городского головы незаконным. Произошло это в апреле 2019 года.

Затем Каспрук и Продан одновременно обратились в Седьмой апелляционный административный суд в Виннице. Городской голова оспаривал утверждение в судебном решении о том, что секретарь не имел личного интереса. В свою очередь, Василий Продан оспаривал восстановление Алексея Каспрука на посту.

Винницкий суд оставил без изменений решение Черновицкого окружного административного суда. После этого Василий Продан продолжил оспаривать законность возобновления Алексея Каспрука в Высшем суде.

Напомним, ранее глава "Слуг народа" на Буковине Другановський заявил президенту о необходимости сменить мэра Черновцов .