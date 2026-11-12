Двое погибших и семеро пострадавших: последствия российских обстрелов Харьковщины

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще семь населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли два человека, еще семеро пострадали, в том числе двое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове погибли два человека. Также ранение получил 69-летний мужчина. Острую реакцию на стресс диагностировали у 38-летней женщины и 12-летней девочки.

В селе Лугово Близнюковской общины ранен 77-летний мужчина. В поселке Шевченково острую реакцию на стресс получила 59-летняя женщина, в Близнецах – 16-летняя девушка, а в селе Бабаи Высочанской общины – 88-летняя женщина.

Для атак по Харьковщине российские войска применили 7 беспилотников типа "Герань-2", два БПЛА "Молния", FPV-дрон и еще 77 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура:

В Харькове – два многоквартирных дома, автозаправочная станция, 16 автомобилей и овощехранилище.

– два многоквартирных дома, автозаправочная станция, 16 автомобилей и овощехранилище. В Купянском районе – девять частных домов, две хозяйственные постройки и электросети в поселке Шевченково.

– девять частных домов, две хозяйственные постройки и электросети в поселке Шевченково. В Изюмском районе – два частных дома в Барвинковому и Новой Александровке, а также семь частных домов в Балаклее.

– два частных дома в Барвинковому и Новой Александровке, а также семь частных домов в Балаклее. В Лозовском районе – частный дом в селе Луговое, многоквартирный и частный дома, пять автомобилей и хозяйственные постройки в Близнецах.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. К счастью, пострадавших нет.