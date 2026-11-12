Российский удар по Киеву: погибла 44-летняя женщина, еще пятеро пострадали

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В Соломенском районе Киева в результате российского удара погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГВА, передает RegioNews.

Отмечается, что на 09:30 количество пострадавших увеличилось до 5 человек.

Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия.

Напомним, утром 12 ноября в Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажное здание. Возник пожар с третьего по шестой этаж.