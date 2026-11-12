В Хмельницком 17-летнего парня задержали со свертками амфетамина

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком правоохранители задержали 17-летнего местного жителя, у которого обнаружили свертки с амфетамином и веществом растительного происхождения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 10 ноября около 01:30 на улице Заводской. Свертки с веществами обнаружили оперативники криминальной полиции.

Парня задержали. Следователи объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.