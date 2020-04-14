"Не поможет и Господь Бог” - глава Днепра пригрозил священнослужителям-нарушителям

Глава Днепровского городского совета Борис Филатов эмоционально напомнил священнослужителям об ответственности за несоблюдение карантина

Фото: Днепровский горсовет

Глава Днепровского городского совета Борис Филатов эмоционально напомнил священнослужителям об ответственности за несоблюдение карантина

Публикацию разместил на личной Facebook-странице, передают RegioNews.

"Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанный на "наливайках” и пунктах приема металлолома. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопаними дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмены документов по земле и каких-либо разрешений на реконструкцию”, - написал Борис Филатов.

Добавил, что сделать публикацию его побудила пресс-служба. Как глава города, Филатов должен был напомнить горожанам о необходимости в пасхальную ночь придерживаться режима самоизоляции. В его нарушении Борис Филатов усматривает вину священнослужителей, которые не проводят со своими прихожанами просветительскую работу и продолжают править службу в храмах, тем самым подвергая людей опасности заразиться коронавирусом.

Борис Филатов отметил, что пытался договориться со священнослужителями о соблюдении карантина во время встречи 9 апреля. Но тогда, по мнению главы города, его услышали и поняли не все.

Закончил свое сообщение мэр города эмоционально: пообещал нарушителям карантина проблемы с законом и заверил, что избежать ответственности им "не поможет и Господь Бог”.

Напомним, что и в столице Украины не все религиозные учреждения придерживались карантинных ограничений. Так, не закрылась для верующих Киево-Печерская Лавра, в которой обнаружили уже 90 случаев инфицирования COVID-19.

Как писали RegioNews ранее, наместник Свято-Троицком Ионинского монастыря, который расположен в ботаническом саду Киева, епископ УПЦ МП Иона заболел COVID-19 и находится под наблюдением врачей.