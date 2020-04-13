09:12  13 апреля
Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
09:50  13 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102
12:32  13 апреля
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2020, 16:25 15

В Киево-Печерской лавре зафиксирована вторая смерть от COVID-19

Читайте також
українською мовою
13 апреля 2020, 16:25 15
Читайте також українською мовою
COVID-19 обнаружили также у настоятеля Павла
Киево-Печерская лавра. Фото из открытых источников
COVID-19 обнаружили также у настоятеля Павла

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

12 апреля скончался 47-летний мужчина, которого с коронавирусом госпитализировали из Киево-Печерской лавры. Это уже вторая смерть от COVID-19 в святилище.

"За минувшие сутки двое умерших. Это люди из Киево-Печерской лавры. Один – 73-летний, другой – 47-летний. Были госпитализированы. Оба находились в тяжелом состоянии. Один был подключен к ЕКМО. Умерли в больнице", - сообщили в КГГА.

13 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали еще 3 человек. Таким образом в больнице в целом находились 12 человек из лавры.

Источники издания среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус.

В Киево-Печерской лавре сообщили, что не владеют информацией ни о второй смерти, ни о коронавирусе у настоятеля Павла. Мужчина, который поднял трубку в лавре, сообщил: они читали, что настоятеля Павла госпитализировали с легкими симптомами, но с самим настоятелем не общались, поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию не могут.

12 апреля скончался насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич). Источник "Украинской правды" сообщил, что архимандрит Нектарий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, имел проблемы с легкими около двух недель, однако оба теста на COVID-19 были отрицательными.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован в Александровскую больницу. Однако обнаружено ли у него коронавирус, УП не известно.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в течение суток 12 апреля в столице зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом – 79 человек, из них 63 случая в Киево-Печерский лавре, двое людей умерли.

В лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыню закрыли на карантин.

13 апреля в Украине лабораторно подтверждено 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).


коронавирус Киев болезнь Киево-Печерская лавра
В Киеве самые высокие рейтинги у Кличко, а "Слуга народа" существенно потеряла поддержку
13 апреля 2020, 15:59
Борьба с коронавирусом: Николаевский облсовет распределил почти 260 миллионов гривен
13 апреля 2020, 15:46
В больницах Черновицкой области из-за коронавируса находятся более 200 человек
13 апреля 2020, 15:39
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 апреля 2020, 11:49
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Последние Популярные
Геннадий Москаль
Анна Новосад
Александр Хорсуненко
Все блоги »
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Коронавирус в Украине и мире: неутешительное сравнение статистики
13 апреля 2020, 10:32
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »