В Киево-Печерской лавре зафиксирована вторая смерть от COVID-19

COVID-19 обнаружили также у настоятеля Павла

Киево-Печерская лавра. Фото из открытых источников

COVID-19 обнаружили также у настоятеля Павла

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

12 апреля скончался 47-летний мужчина, которого с коронавирусом госпитализировали из Киево-Печерской лавры. Это уже вторая смерть от COVID-19 в святилище.

"За минувшие сутки двое умерших. Это люди из Киево-Печерской лавры. Один – 73-летний, другой – 47-летний. Были госпитализированы. Оба находились в тяжелом состоянии. Один был подключен к ЕКМО. Умерли в больнице", - сообщили в КГГА.

13 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали еще 3 человек. Таким образом в больнице в целом находились 12 человек из лавры.

Источники издания среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус.

В Киево-Печерской лавре сообщили, что не владеют информацией ни о второй смерти, ни о коронавирусе у настоятеля Павла. Мужчина, который поднял трубку в лавре, сообщил: они читали, что настоятеля Павла госпитализировали с легкими симптомами, но с самим настоятелем не общались, поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию не могут.

12 апреля скончался насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич). Источник "Украинской правды" сообщил, что архимандрит Нектарий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, имел проблемы с легкими около двух недель, однако оба теста на COVID-19 были отрицательными.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован в Александровскую больницу. Однако обнаружено ли у него коронавирус, УП не известно.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в течение суток 12 апреля в столице зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом – 79 человек, из них 63 случая в Киево-Печерский лавре, двое людей умерли.

В лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыню закрыли на карантин.

13 апреля в Украине лабораторно подтверждено 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

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