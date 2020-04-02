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02 апреля 2020, 18:38 8

На Ровенщине не хватило тестов для семьи больного на коронавирус монаха

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02 апреля 2020, 18:38 8
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Для одной из дочерей брата больного коронавирусом монаха не хватило теста на COVID-19, а дезинфекцию монастыря ровенские эпидемиологи начали с селфи на фоне церквей
Фото: РОВНО. Голос церкви
Для одной из дочерей брата больного коронавирусом монаха не хватило теста на COVID-19, а дезинфекцию монастыря ровенские эпидемиологи начали с селфи на фоне церквей

Об этом говорится на Facebook странице РОВНО.Голос церкви, пишет RegioNews.

В Ровенской епархии УПЦ коронавирусом заболел иеромонах. Он общался со своим братом, который вернулся из Италии.Еще 22 марта монах покинул монастырь, потому что почувствовал, что заболел. Монах обратился к семейному врачу за помощью потому что чувствовал себя плохо, имел высокую температуру, кашель и насморк. После осмотра медиком, он на своем автомобиле поехал в больницу, где сделали экспресс - тест, который и показал наличие короновируса.

Родственники рассказывают , что на скорую помощь звонили еще 22 марта, потому что уже тогда монах болен, одна вызов врачи проигнорировали.

Ныне монах Каллистрат чувствует себя плохо, у него признаки течения тяжелой пневмонии.

В Ровенской епархии УПЦ на кроновірус заболел иеромонах. Болезнь установили , проведя экспресс –тест в Ровенской...

Опубликовано РОВНО. Голос Церкви. Четверг, 2 апреля 2020 г.

Сегодня, 2 апреля в доме иеромонаха Калистрата санэпидемиологическая служба города Ровно сделала отделку жилья, в котором проживал монах со своей матерью. Дезинфицировали не только помещения, но и все личные и бытовые вещи.

Ближе к обеду, рассказывает жена брата монаха, приехали врачи и отобрали образцы крови для выявления короновірусу. Так как отец Калистрат имел непосредственный контакт с семьей брата, что вернулся недавно из Италии, то тест провели и для его жены, и двух детей, а вот средней дочке новейшего метода диагностики не хватило.

"О том, что нужно шесть тестов знали еще вчера в штабе быстрого реагирования, и в больнице, и органы местного самоуправления, - комментирует жена брата, - Однако сегодня моей четырехлетней дочери тест не сделали из-за его отсутствия".

Впоследствии бригада эпидемиологов для дезинфекции появилась и в Дерманском женском монастыре, где нес послушание иеромонах Калистрат. По рассказам монахинь, свою работу медики начали с селфи на фоне монастырских церквей.

Ровенские эпидемиологи провели дезинфекцию в Дерманском Свято-Троицком женском монастыре , обработали и дом...

Опубликовано РОВНО. Голос Церкви. Четверг, 2 апреля 2020 г.


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