На Ровенщине не хватило тестов для семьи больного на коронавирус монаха
Об этом говорится на Facebook странице РОВНО.Голос церкви, пишет RegioNews.
В Ровенской епархии УПЦ коронавирусом заболел иеромонах. Он общался со своим братом, который вернулся из Италии.Еще 22 марта монах покинул монастырь, потому что почувствовал, что заболел. Монах обратился к семейному врачу за помощью потому что чувствовал себя плохо, имел высокую температуру, кашель и насморк. После осмотра медиком, он на своем автомобиле поехал в больницу, где сделали экспресс - тест, который и показал наличие короновируса.
Родственники рассказывают , что на скорую помощь звонили еще 22 марта, потому что уже тогда монах болен, одна вызов врачи проигнорировали.
Ныне монах Каллистрат чувствует себя плохо, у него признаки течения тяжелой пневмонии.
В Ровенской епархии УПЦ на кроновірус заболел иеромонах. Болезнь установили , проведя экспресс –тест в Ровенской...Опубликовано РОВНО. Голос Церкви. Четверг, 2 апреля 2020 г.
Сегодня, 2 апреля в доме иеромонаха Калистрата санэпидемиологическая служба города Ровно сделала отделку жилья, в котором проживал монах со своей матерью. Дезинфицировали не только помещения, но и все личные и бытовые вещи.
Ближе к обеду, рассказывает жена брата монаха, приехали врачи и отобрали образцы крови для выявления короновірусу. Так как отец Калистрат имел непосредственный контакт с семьей брата, что вернулся недавно из Италии, то тест провели и для его жены, и двух детей, а вот средней дочке новейшего метода диагностики не хватило.
"О том, что нужно шесть тестов знали еще вчера в штабе быстрого реагирования, и в больнице, и органы местного самоуправления, - комментирует жена брата, - Однако сегодня моей четырехлетней дочери тест не сделали из-за его отсутствия".
Впоследствии бригада эпидемиологов для дезинфекции появилась и в Дерманском женском монастыре, где нес послушание иеромонах Калистрат. По рассказам монахинь, свою работу медики начали с селфи на фоне монастырских церквей.
Ровенские эпидемиологи провели дезинфекцию в Дерманском Свято-Троицком женском монастыре , обработали и дом...Опубликовано РОВНО. Голос Церкви. Четверг, 2 апреля 2020 г.
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