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Валерия Ясницкая
журналист
09 апреля 2020, 11:27

Пасха дома: главный раввин Черновцов Мендель Глиценштейн с балкона спел по случаю Песаха

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09 апреля 2020, 11:27
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Главный раввин Черновцов Мендель Глиценштейн поздравил всех с Песахом, исполнив праздничную песню на собственном балконе, показав пример соблюдения правил карантина во время эпидемии
Главный раввин Черновцов Мендель Глиценштейн поздравил всех с Песахом, исполнив праздничную песню на собственном балконе, показав пример соблюдения правил карантина во время эпидемии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА.

Поскольку дни по еврейскому календарю отсчитывают от захода Солнца, праздник начался накануне вечером, 8 апреля. Праздник начинается вечером 15 числа еврейского месяца Нисан (в этом году - 8 апреля) и продолжается 8 дней. Согласно еврейскому календарю Песах продлится до 16 апреля.

Главный раввин Мендель Глиценштейн вместе с семьей поздравляют всех буковинцев с праздником Песах! #ПесахВдома Смотрите видео в нашем Телеграмм-канале https://t.me/cv_oda

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Среда, 8 апреля 2020 г.

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