Завтра во Львове римо-католики не будут освящать куличи
Решение церковного руководства обнародовал сегодня в своем видеообращении на Facebook городской голова Львова Андрей Садовый.
Решение о закрытии храмов для прихожан приняли в связи с карантином из-за коронавируса.
"в это воскресенье все римо-католические храмы Львова будут открыты только для священников, для верующих они будут закрыты, но вы можете увидеть богослужение через соцсети, по телевидению. Также католики приняли очень серьезное решение: освящение куличей не будет. Каждый может дома это сделать, освятив святой водой", — сказал Садовый.
Также мэр Львова 10 апреля в эфире телеканала Украина 24 сообщил, что всех священников в Львове протестируют на коронавирус.
Садовый уточнил, что экспресс-тестирование священников планируют начать уже с 11 апреля.
"Мы с каждым днем только увеличиваем количество людей, которых мы тестируем. Это, в первую очередь те, кто контактирует с людьми. Это люди, которые работают в супермаркетах на кассе, медицинские работники, социальные работники, водители, сотрудники силовых органов. Если выявляем положительный результат экспресс-тестирования, автоматически идет ПЦР-тестирования, которое дает более точный результат ... Мы даже священникам начнем с завтрашнего дня проводить экспресс-тесты", — рассказал Андрей Садовый.
О самое важное во Львове за неделю
Доплаты для медиков, свято VS карантин, и мудрое решение Владыки Мокшицкого. А также чем живет Львов кроме карантина. Смотрите и распространяйте видео Берегите себя и родных!)Опубликовано Андрей Садовый Суббота, 11 апреля 2020 г.
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