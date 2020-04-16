На Буковине больной COVID-19 священник отрицает инфицирование и собирается на службу в церкви
Об этом в прямом эфире сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.
"Удивляет то, что один из них (священников – ред.) всячески пытается отвергнуть и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные. Он не согласен с этим и собирается завтра пойти в храм и проводить богослужения. Тут вопрос взаимной ответственности, ведь когда речь идет о здоровье'я людей - это безопасность нашего государства", - сказал Сергей Осачук.
По информации местных журналистов, больной священнослужитель принадлежит к УПЦ МП.
В настоящее время полиция Черновицкой области готовит соответствующее письмо в ОГА по указанному факту.
В общем по состоянию на утро 16 апреля в Черновицкой области зафиксировано 662 случая инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки - 73.
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