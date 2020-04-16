На Буковине больной COVID-19 священник отрицает инфицирование и собирается на службу в церкви

Вчера вечером, 15 апреля, на Буковине коронавирус подтвердили еще у четырех священников, один из которых не соглашается с диагнозом и собирается править службу в церкви

Вчера вечером, 15 апреля, на Буковине коронавирус подтвердили еще у четырех священников, один из которых не соглашается с диагнозом и собирается править службу в церкви

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