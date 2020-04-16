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16 апреля 2020, 12:22 18

На Буковине больной COVID-19 священник отрицает инфицирование и собирается на службу в церкви

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16 апреля 2020, 12:22 18
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Вчера вечером, 15 апреля, на Буковине коронавирус подтвердили еще у четырех священников, один из которых не соглашается с диагнозом и собирается править службу в церкви
Вчера вечером, 15 апреля, на Буковине коронавирус подтвердили еще у четырех священников, один из которых не соглашается с диагнозом и собирается править службу в церкви

Об этом в прямом эфире сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

"Удивляет то, что один из них (священников – ред.) всячески пытается отвергнуть и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные. Он не согласен с этим и собирается завтра пойти в храм и проводить богослужения. Тут вопрос взаимной ответственности, ведь когда речь идет о здоровье'я людей - это безопасность нашего государства", - сказал Сергей Осачук.

По информации местных журналистов, больной священнослужитель принадлежит к УПЦ МП.

В настоящее время полиция Черновицкой области готовит соответствующее письмо в ОГА по указанному факту.

В общем по состоянию на утро 16 апреля в Черновицкой области зафиксировано 662 случая инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки - 73.

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Буковина коронавирус церковь больные нарушение
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