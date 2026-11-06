В Киеве из-за ДТП затруднено движение на Гостомельском шоссе
В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на Гостомельском шоссе в обоих направлениях
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает RegioNews .
"В связи с ДТП на Гостомельском шоссе движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - сообщили в полиции.
На месте крушения патрульные обеспечивают безопасность и регулируют дорожное движение.
Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрутов.
Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода . От полученных травм мужчина погиб на месте.
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