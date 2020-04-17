Власти планируют регулярно тестировать врачей, работающих с больными COVID-19
Об этом во время брифинга 17 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
По его словам, такое решение принято из-за резкого роста больных коронавирусом медицинских работников.
"В связи с существенным увеличением количества заболевших медицинских работников, мы рассматриваем возможность проведения тестирования раз в 5 дней всем медицинским работникам, которые работают с COVID-19", - сказал он.
По его словам, алгоритм тестирования медиков будет таким же, как и при тестировании других граждан.
"При появлении соответствующих симптомов заболевания коронавирусом - температура и сухой кашель и остальные, медицинскому работнику делается тест на коронавирус", - сообщил Степанов.
Он добавил, что количество инфицированных растет, и призвал украинцев на Пасху оставаться дома.
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Напомним, 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случая коронавируса COVID-19, в течение суток обнаружили 501 новый случай заболевания.
На территории Черновицкой области зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. В целом в области 758 человек заболели коронавирусом.
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