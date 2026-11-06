В Закарпатье агентка венгерской спецслужбы приговорена к 15 годам заключения

Фото: прокуратура Закарпатской области

В Закарпатье 36-летнюю жительницу Береговского района приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Женщина собирала и передавала представителям венгерской спецслужбы информацию о военных объектах региона

Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области, передает RegioNews .

Женщину и еще одного предполагаемого агента задержали в мае 2025 года. Как установили правоохранители, их куратором являлся кадровый сотрудник военной разведки Венгрии.

По материалам дела женщина познакомилась с представителем венгерской спецслужбы еще до начала полномасштабного вторжения России. Затем он привлек ее к сотрудничеству и передал мобильный телефон с установленными приложениями для связи.

Сначала она должна собирать сведения о военных объектах на Закарпатье, в частности сообщать о передвижении и появлении военной техники, самолетов и вертолетов в регионе.

В феврале 2025 года женщина устроилась кухаркой в одну из воинских частей на Береговщине. Получив доступ к внутренней информации, она начала передавать ее сообщнику, контактировавшему с представителем венгерской спецслужбы.

По данным обвинения, женщина собирала сведения о военнослужащих, работе воинской части, организации питания, оборонных системах и других данных. Она также фотографировала объекты и посылала материалы. За выполнение задач получила не менее 1000 евро.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения - и назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу она будет оставаться под стражей без права внесения залога.

Тем временем в суде продолжается рассмотрение дела 40-летнего бывшего пограничника с Береговщины, обвиняемого в сотрудничестве с тем же куратором.

По версии следствия, он собирал и передавал иностранной спецслужбе информацию об общественных настроениях в регионе, размещении военных сил и уровне укомплектованности правоохранительных органов. Со времени задержания мужчина находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину , подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.