В Кропивницком СИЗО выявили многочисленные нарушения эпидемического режима
Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена, пишет RegioNews.
"В учреждении не осуществляется постоянный контроль за соблюдением масочного режима и проведением температурного скрининга. Существует проблема с дезобробкою служебных помещений. Остро не хватает средств защиты и дезинфекции. Не проводится дезинфекция помещений для проведения прогулок осужденных и лиц, взятых под стражу, камер, мест общего пользования (баня; сборное отделение и тому подобное). Не приобретены ручные опрыскиватели типа "Автомакс". Количество дезинфицирующих средств и средств личной гигиены не соответствует предусмотренному Плану запаса (три месяца) – имеются 3 работника-дезинфектора. Дезинфекцию заключенные проводят самостоятельно", - говорится в сообщении.
В СИЗО также не соблюдаются требования по обсервации новоприбывших заключенных. В частности, женщины, которые прибыли в Кропивницкоий СИЗО в период с 30 марта по 7 апреля были сразу распределены в общих камер после опроса и температурного скрининга врача.
Кроме того, нарушаются правила приема посылок и передач для содержащихся лиц. Дезинфекция посылок, в том числе путем облучения кварцевыми лампами, практически не проводится. Передачи не хранятся в отдельно отведенном помещении в течение 24 часов, а сразу передаются заключенным.
"Персонал СИЗО не обеспеченоый в полной мере средствами индивидуальной защиты, поэтому использует собственноручно изготовленные марлевые повязки. Из-за недостаточной информированности и отсутствия у заключенных средств индивидуальной защиты, значительная их часть отказывается от проведения ежедневных прогулок и посещения бани, чем подвергает себя опасности заболевания другими социально-опасными болезнями", - отметили в пресс-службе.
В СИЗО до сих пор не решили вопрос о финансировании противоэпидемических мероприятий, которые проводятся в учреждении.
"В специальном фонде СИЗО фактически отсутствуют резервные средства, за которые администрация может приобрести средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Счета учреждения арестованы с 20 марта 2020 года", - отметили в ведомстве.
Медицинская часть пенитенциарного учреждения не достаточно подготовлена к работе на случай массового выявления лиц с подозрением на COVID-19, поскольку в штате имеется только один врач-инфекционист на пол ставки, работники медицинской части недостаточно обеспечены средствами защиты, а имеющиеся маски, хирургические перчатки и халаты не обеспечат их защиту в случае выявления лица больного COVІD-19.
"С 7 апреля в одной из палат (камер) медицинской части находится на изоляции больной заключенный с симптомами ОРВИ. Однако, ввиду отсутствия в медицинской части быстрых тестов, его обследования на грипп и коронавірусну инфекцию не проводилось. Также в учреждении отсутствует алгоритм действий по перемещению пациента в случае отсутствия мест в учреждениях ДКВС и МОУ", - сообщили в Офисе Омбудсмена.
В учреждении не организован постоянный скрининг температуры посетителей СИЗО, в частности он не проводится адвокатам и правоохранителям, которые осуществляют конвоирование заключенных. Персонал учреждения не использует имеющиеся у него средства индивидуальной защиты, пренебрегая мерами личной безопасности.
"Персонал следственного изолятора несет службу в той же форме одежды, в которой находился в транспорте, дезинфекция одежды и обуви не осуществляется, не придерживается рекомендаций, определенных памяткой (инструкцией) по профилактике и предупреждению распространения коронавірусної инфекции и поведением в условиях карантина лиц, находящихся на территории СИЗО", - говорится в сообщении прессслужбы.
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