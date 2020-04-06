Тернопольская область: умер 57-летний священник, который был первым инфицированным COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус.
Мужчина проходил лечение в Тернопольской больницы скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер.
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЩЕ ОДИН ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ВІД COVID-19 Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у...Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Неділя, 5 квітня 2020 р.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что умершего священника звали Олег Винницкий.
"Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем до момента установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", - пишет Геращенко.
Сьогодні вранці помер священик Олег Вінницкий, який був першим зафіксованим хворим на COVID-19 на Тернопільщині. Йому...Опубліковано Антоном Геращенком Неділя, 5 квітня 2020 р.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло 3 человека. 68-летний житель Монастырысского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.
В Тернопольской области выявлено 160 больных COVID-19.
106 – жители Монастырисского района (1 – летальный)
18 – жители Залещицкого района (1– летальный)
13 – жители Козовского района (1 – летальный)
8 – жители города Тернополя
7 – жители Кременецкого района
3 – жители Бучацкого района
3 – жители Подгаецкого района
1 – житель Тернопольского района
1 – житель Бережанского района
В Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
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