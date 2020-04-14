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В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
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Игорь Пилипенко
Редактор
14 апреля 2020, 09:20 14

В Киеве от коронавируса умер монах из Почаевской лавры

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14 апреля 2020, 09:20 14
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В понедельник, 13 апреля от коронавируса COVID-19 умер монах из Почаевской лавры Тернопольской области, который более недели находился в больнице
Фото: flickr
В понедельник, 13 апреля от коронавируса COVID-19 умер монах из Почаевской лавры Тернопольской области, который более недели находился в больнице

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Таким образом, это уже третья известна смерть от коронавируса среди служителей православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает издание, умерший - 40-летний монах, который приехал из Почаевской лавры Тернопольской области в Киев и был госпитализирован, ПЦР-тест подтвердил наличие коронавируса.

Отмечается, что он имел сахарный диабет и более недели находился в больнице.

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Напомним, 19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.

13 апреля в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения.

Также трое священников УПЦ МП заболели COVID-19 на Буковине.


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