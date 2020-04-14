В Киеве от коронавируса умер монах из Почаевской лавры

В понедельник, 13 апреля от коронавируса COVID-19 умер монах из Почаевской лавры Тернопольской области, который более недели находился в больнице

Фото: flickr

В понедельник, 13 апреля от коронавируса COVID-19 умер монах из Почаевской лавры Тернопольской области, который более недели находился в больнице

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