В Киеве от коронавируса умер монах из Почаевской лавры
Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.
Таким образом, это уже третья известна смерть от коронавируса среди служителей православной церкви Московского патриархата.
Как сообщает издание, умерший - 40-летний монах, который приехал из Почаевской лавры Тернопольской области в Киев и был госпитализирован, ПЦР-тест подтвердил наличие коронавируса.
Отмечается, что он имел сахарный диабет и более недели находился в больнице.
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Напомним, 19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.
13 апреля в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения.
Также трое священников УПЦ МП заболели COVID-19 на Буковине.
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