В Черкасской обломки российского БпЛА повредили 5 жилых домов
В Корсунь-Шевченковской общине Черкасской области в результате российской атаки повреждены пять жилых домов и хозяйственные постройки. Также оборвана линия электропередач
Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .
По предварительным данным, разрушение повлекли за собой обломки беспилотника и взрывная волна.
Медики осмотрели на месте 62-летнюю женщину. От госпитализации она отказалась.
На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехника.
Полицейские обследуют территорию, документируют повреждения, собирают вещдоки и фиксируют последствия российской атаки.
Обследование продолжается.
Напомним, ранее российские войска нанесли удар по частному жилому дому в Путивльской общине Сумской области. Спасатели деблокировали из-под завалов мужчину. К сожалению, погибла женщина.