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06 ноября 2026, 15:45

В Черкасской обломки российского БпЛА повредили 5 жилых домов

06 ноября 2026, 15:45
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Фото: полиция Черкасской области
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В Корсунь-Шевченковской общине Черкасской области в результате российской атаки повреждены пять жилых домов и хозяйственные постройки. Также оборвана линия электропередач

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, разрушение повлекли за собой обломки беспилотника и взрывная волна.

Медики осмотрели на месте 62-летнюю женщину. От госпитализации она отказалась.

На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехника.

Полицейские обследуют территорию, документируют повреждения, собирают вещдоки и фиксируют последствия российской атаки.

Обследование продолжается.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по частному жилому дому в Путивльской общине Сумской области. Спасатели деблокировали из-под завалов мужчину. К сожалению, погибла женщина.

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