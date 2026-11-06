В Черкасской обломки российского БпЛА повредили 5 жилых домов

Фото: полиция Черкасской области

В Корсунь-Шевченковской общине Черкасской области в результате российской атаки повреждены пять жилых домов и хозяйственные постройки. Также оборвана линия электропередач

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, разрушение повлекли за собой обломки беспилотника и взрывная волна.

Медики осмотрели на месте 62-летнюю женщину. От госпитализации она отказалась.

На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехника.

Полицейские обследуют территорию, документируют повреждения, собирают вещдоки и фиксируют последствия российской атаки.

Обследование продолжается.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по частному жилому дому в Путивльской общине Сумской области. Спасатели деблокировали из-под завалов мужчину. К сожалению, погибла женщина.