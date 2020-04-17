Больной коронавирусом нацгвардеец из Харькова контактировал более чем с 80-ю людьми
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.
Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух подчеркнул, что определить круг контактирующих было достаточно сложно.
"У нас есть подтвержденные данные у одного нацгвардейца. Он проходит лечение. Определен, к сожалению, большой круг контактных лиц - это свыше 80 человек. Они сейчас все на самоизоляции и под наблюдением врачей", - сказал вице-губернатор.
Так, в Харьковской области по состоянию на 9:00 17 апреля выявлено 56 больных COVID-19, 16 из которых — за минувшие сутки.
За последнюю неделю в области зарегистрировано 5 случаев COVID-19 среди медработников. Заносы инфекции произошли в 5 стационаров города Харьков и три больницы в районах области.
Среди учреждений - городская клиническая больница №13, где заболевание выявлено у трех пациентов и двух медицинских работников.
На данный момент устанавливается круг лиц, которые лечились в учреждении и контактировали с медработниками для проведения ПЦР-тестирование.
В области также было принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий в селе Высокополье Валковского района, где зафиксирован случай смерти от коронавирусной болезни в области. Накануне у 11 человек, контактировавших с умершей женщиной, были взяты образцы для тестирования: 9 из них оказались положительными.
"Мы рекомендуем органам местного самоуправления Валковского района закрыть границы населенного пункта. Я считаю, это является необходимой мерой, которая ограничит передвижение людей. Это то, что действительно повлияет на прекращение распространения вируса в этом районе", - рассказал на совещании вечером 16 апреля руководитель области Алексей Кучер.
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