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17 апреля 2020, 10:52 4

Больной коронавирусом нацгвардеец из Харькова контактировал более чем с 80-ю людьми

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17 апреля 2020, 10:52 4
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В Харьковской области нацгвардеец, у которого диагностировали COVID-19, контактировал с многими людьми, которых сейчас проверяют
Фото: ОГА
В Харьковской области нацгвардеец, у которого диагностировали COVID-19, контактировал с многими людьми, которых сейчас проверяют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух подчеркнул, что определить круг контактирующих было достаточно сложно.

"У нас есть подтвержденные данные у одного нацгвардейца. Он проходит лечение. Определен, к сожалению, большой круг контактных лиц - это свыше 80 человек. Они сейчас все на самоизоляции и под наблюдением врачей", - сказал вице-губернатор.

Так, в Харьковской области по состоянию на 9:00 17 апреля выявлено 56 больных COVID-19, 16 из которых — за минувшие сутки.

За последнюю неделю в области зарегистрировано 5 случаев COVID-19 среди медработников. Заносы инфекции произошли в 5 стационаров города Харьков и три больницы в районах области.

Среди учреждений - городская клиническая больница №13, где заболевание выявлено у трех пациентов и двух медицинских работников.

На данный момент устанавливается круг лиц, которые лечились в учреждении и контактировали с медработниками для проведения ПЦР-тестирование.

В области также было принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий в селе Высокополье Валковского района, где зафиксирован случай смерти от коронавирусной болезни в области. Накануне у 11 человек, контактировавших с умершей женщиной, были взяты образцы для тестирования: 9 из них оказались положительными.

"Мы рекомендуем органам местного самоуправления Валковского района закрыть границы населенного пункта. Я считаю, это является необходимой мерой, которая ограничит передвижение людей. Это то, что действительно повлияет на прекращение распространения вируса в этом районе", - рассказал на совещании вечером 16 апреля руководитель области Алексей Кучер.


коронавирус карантин Харьков Кучер Алексей
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