11:39  29 ноября
11:03  29 ноября
22:35  28 ноября
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
29 ноября 2025, 09:36

Увольнение Ермака. Зеленский опаздывает на полшага

29 ноября 2025, 09:36
Читайте також українською мовою
Освобождение Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы пленки Миндича
Освобождение Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы пленки Миндича
Фото: Офис Президента
Сейчас увольнение уже ничего не даст, а только запустит ряд новых событий

Ермак был основной фигурой во властной архитектуре. Его отставка (запоздавшая) делает Зеленского еще слабее, чем он был неделю назад.

Оппозиция будет качать переформатирование правительства и руководства Совета. И с большой долей вероятности это произойдет.

Сейчас от Зеленского США потребуют только одну вещь: согласиться на соглашение о территориях. И это будет единственный вопрос, который будет стоять на повестке дня.

Смена Ермака на Умерова и Сырского особенно ничего не меняет.

Если коротко, то все вот так.

