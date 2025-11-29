Увольнение Ермака. Зеленский опаздывает на полшага
Освобождение Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы пленки Миндича
Освобождение Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы пленки Миндича
Сейчас увольнение уже ничего не даст, а только запустит ряд новых событий
Ермак был основной фигурой во властной архитектуре. Его отставка (запоздавшая) делает Зеленского еще слабее, чем он был неделю назад.
Оппозиция будет качать переформатирование правительства и руководства Совета. И с большой долей вероятности это произойдет.
Сейчас от Зеленского США потребуют только одну вещь: согласиться на соглашение о территориях. И это будет единственный вопрос, который будет стоять на повестке дня.
Смена Ермака на Умерова и Сырского особенно ничего не меняет.
Если коротко, то все вот так.
