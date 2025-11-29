Звільнення Єрмака. Зеленський запізнюється на півкроку
Звільнення Єрмака було запрограмоване в той момент, коли було оприлюднено плівки Міндіча
Звільнення Єрмака було запрограмоване в той момент, коли було оприлюднено плівки Міндіча
Зараз звільнення вже нічого не дасть, а лише запустить низку нових подій
Єрмак був основною фігурою у владній архітектурі. Його відставка (запізніла) робить Зеленського ще слабшим ніж він був тиждень тому.
Опозиція качатиме переформатування уряду та керівництва Ради. І, з великою долею імовірності, це станеться.
Зараз від Зеленського США вимагатимуть лише одну річ: погодитися на угоду про території. І це буде єдине питання, яке буде стояти на порядку денному.
Зміна Єрмака на Умерова та Сирського особливо нічого не змінює.
Якщо коротко, то все ось так.
Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Колишній голова ОП Єрмак після відставки заявив, що йде на фронтВсі новини »
29 листопада 2025, 08:44Стало відомо, хто замість Єрмака зустрінеться із посланцем Трампа Віткоффом
28 листопада 2025, 23:11"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Росія запустила по Україні 36 ракет і майже 600 дронів: скільки збила ППО
29 листопада 2025, 11:13На Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік
29 листопада 2025, 11:03Масований удар по енергосистемі: понад півмільйона киян залишилися без світла
29 листопада 2025, 10:27Мирний план Трампа: Умєров і Кислиця вирушили до США – ЗМІ
29 листопада 2025, 09:58Втрати ворога за добу: 910 осіб і 66 одиниць техніки – дані Генштабу
29 листопада 2025, 09:24Нічний обстріл Київщини: поранено двох, евакуйовано 52 людини, Фастів без світла
29 листопада 2025, 08:54Колишній голова ОП Єрмак після відставки заявив, що йде на фронт
29 листопада 2025, 08:44Удар по Києву: загинули 2 людини, серед 15 поранених – дитина
29 листопада 2025, 08:19Зеленський вчинив правильно, звільнивши Єрмака
28 листопада 2025, 23:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »