11:03  29 листопада
22:35  28 листопада
22:21  28 листопада
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
29 листопада 2025, 09:36

Звільнення Єрмака. Зеленський запізнюється на півкроку

29 листопада 2025, 09:36
Звільнення Єрмака було запрограмоване в той момент, коли було оприлюднено плівки Міндіча
Звільнення Єрмака було запрограмоване в той момент, коли було оприлюднено плівки Міндіча
Фото: Офіс Президента
Зараз звільнення вже нічого не дасть, а лише запустить низку нових подій

Єрмак був основною фігурою у владній архітектурі. Його відставка (запізніла) робить Зеленського ще слабшим ніж він був тиждень тому.

Опозиція качатиме переформатування уряду та керівництва Ради. І, з великою долею імовірності, це станеться.
Зараз від Зеленського США вимагатимуть лише одну річ: погодитися на угоду про території. І це буде єдине питання, яке буде стояти на порядку денному.

Зміна Єрмака на Умерова та Сирського особливо нічого не змінює.

Якщо коротко, то все ось так.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

