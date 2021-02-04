Татьяна Семенова: "Депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" получают от Дубинского определенные ориентиры"

«Тайные» голосования на камеру, полное игнорирование депутатов от оппозиции, которых не допустили работать ни в одну из облсоветовских комиссий, бюджет на 2021 год принятый в спешке – таковы основные «достижения» Киевского облсовета за три месяца работы

«Тайные» голосования на камеру, полное игнорирование депутатов от оппозиции, которых не допустили работать ни в одну из облсоветовских комиссий, бюджет на 2021 год принятый в спешке – таковы основные «достижения» Киевского облсовета за три месяца работы

Депутат Киевского областного совета 8-го созыва от "Європейської солідарності" Татьяна Семенова, которая в облсовете 7-го созыва была первым заместителем главы, а затем некоторое время выполняли и обязанности областного спикера после отставки Николая Стариченка рассказала RegioNews о весьма своеобразной коалиции, которая образовалась в новом облсовете, о "зашкварах" нового областного спикера Александра Склярова и влиянии на руководство Киевщины "министра разгрома" Алексея Чернышева.

Поводом для нашей встречи стал ваш эмоциональный пост в Facebook о том, что новоизбранный глава Киевского облсовета Александр Скляров отказывается созвать внеочередную сессию, на которой "ЄС" планировала обратиться к парламенту с требованием внести изменения в областной бюджет-2021 и увеличить расходы на субсидии. Как вы думаете, почему Скляров отказался?

Думаю, что мы по этому вопросу соберемся и однозначно это решение проголосуем. И голоса на это найдем. Почему Скляров отказался созвать внеочередную сессию, надо спросить у самого Александра Ивановича. Почему так произошло? Скляров сегодня представляет президентскую партию "Слуга народа". Думаю, игнорируя инициативы "ЄС", этот господин хочет задобрить своего патрона и лидера.

В новобранном облсовете образовалась довольно своеобразная коалиция, в которую вошли три партии – "СН", "Батьківщина" и ОПЗЖ. Насколько она устойчива?

В Киевском облсовете 84 депутата. Для того, чтобы создать коалицию или проголосовать за решение, надо 43 голоса. На сегодня коалиция из представителей трех партий – "Слуги народа", "Батьківщини" и ОПЗЖ насчитывает 45 депутатов. Два предыдущих заседания показали, что если один депутат болеет, а другой депутат из их коалиции имеет другое мнение, то решение не голосуется.

Возможно депутаты от "ЄС" и "За майбутнє" и проголосовали бы за те или иные решения. Но нам не то что никто не сообщил о времени заседания профильных комиссий и их повестке дня, нам вообще не предоставили никакой информации. Глава облсовета вместо того, чтобы объединить депутатов и настроить их на конструктивную работу, дестабилизирует ситуацию в совете. И это очень странно, ведь должностные обязанности обязывают главу совета организовать работу совета, способствовать взаимодействию между депутатскими фракциями и группами, он должен предоставлять депутатам помощиьв осуществлении их полномочий. Прежде всего, именно господин Скляров формирует повестку дня заседания сессии и должен рассказать депутатам, почему включил в него тот или иной вопрос, сообщить о срочности этого вопроса, последствиях его принятия или непринятия. К примеру, проголосованный бюджет на 2020 год прорабатывался в облсовете больше 3-х месяцев всеми депутатами и субъектами хозяйствования, которые имели влияние на принятие этого решения. Это были медики, педагоги, представители культуры, спорта... А бюджет на 2021 год был внесен в повестку дня с голоса, как и комплексные долгосрочные целевые областные программы. Такого в сессионном зале не было лет двадцать... Более того, по моему мнению, бюджет должным образом не проработан, совсем не отражает финансирование приоритетных отраслей и еще и принят с заниженным темпом роста, что имеет свои негативные последствия. Есть такое выражение – "склепан под сукном", так вот, этот бюджет именно склепали. Основной финансовый документ, по которому Киевщина будет работать, был утвержден еще до Нового года. Но в день голосования его четыре раза меняли. Это - нонсенс. Это же не 5 или 10 тысяч гривен, а миллиарды бюджетных средств.

Мне очень жаль, особенно новых депутатов из фракции "Слуга народа", ведь они выглядели во время голосования за так называемый бюджет не очень хорошо. Им сказали: "Повестка дня такая, и вы будете просто нажимать на кнопки". Некоторые депутаты в кулуарах так и рассказывали: "Мы не понимаем, за что голосуем". И сейчас "внешняя разведка докладывает, что и в середине партии "Слуга народа" не все так хорошо.

Поэтому, по моему субъективному мнению, Александр Иванович Скляров сегодня занимает не свое место. Ведь три месяца пребывания его на этом посту показали, что он не умеет выполнять работу главы областного совета. Например, у него вообще нет коммуникации с депутатами – это я вам говорю от имени "ЄС", крупнейшей фракции в Киевском облсовете, которая насчитывает 25 депутатов.

Александр Иванович Скляров - не новый человек и в областном совете, и во власти вообще. Я работала со Скляровым, когда он занимал должность первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации. Он имеет определенный опыт и знает, как работают подобные структуры. Но сегодняшняя его позиция мне не понятна. Похоже, он сейчас сидит на серьезном "шпагате", не понимая, что не будут ни депутаты из "Батьківщини", ни с ОПЗЖ вести себя, как телята. Ну, возможно, состоится еще одна сессия, а дальше возникнет обычное природное сопротивление и коалиция, которую они образовали, просто развалится.

В своем посте вы упоминали о нескольких "зашкварах" нового облсовета. Что именно имели в виду?

Таких "зашкваров" уже около десятка. В моем понимании, "зашквар" – это грубое нарушение регламента совета, закона о местном самоуправлении и Конституции. Если брать первое голосование за главу облсовета, то "зашквар" в том, что в бюллетень не вписали всех кандидатов. Должны были внести двух кандидатов – Ярослава Москаленко от партии "За майбутнє" и, собственно, Александра Склярова от партии "Слуга народа". А внесли только кандидата от "слуг". Это – "зашквар" номер один.

Ну и, конечно, их так называемое "тайное" голосование, которым они удивили всю страну. Это когда каждый депутат, который принимал участие в голосовании, на камеру показывал, за кого он проголосовал и бросал свой бюллетень в урну. Возможно, для кого-то это станет откровением, но тайное голосование – это когда никто не знает, за кого именно ты проголосовал. А когда это видит вся страна – это настоящий "зашквар".

Потом голосование за глав комиссий. Во-первых, ни одно заявление 39 депутатов (25 от "ЄС" и 14 от "За майбутнє") о вхождении в ту или иную комиссию не учтено. Хотя они были своевременно поданы, зарегистрированы надлежащим образом и должны были рассматриваться на сессии. Во время голосования за глав комиссии я взяла слово и сказала, что статья 59, пункт 1 предусматривает, что глава комиссии должен заявить о конфликте интересов относительно себя. Решение о главах комиссий голосовался пакетом. Я точно не знаю, сколько они оставили комиссий – 13 – вроде бы, то есть 13 человек должны были сказать, о том, что у них возник конфликт интересов. На момент, когда голосовался вопрос, главе облсовета достаточно было лишь заявить, что к нему поступили заявления от 13 человек о конфликте интересов, но этого сделано не было. "Зашквар"? Да.

Постоянная комиссия по вопросам бюджета и финансов. Закон о местном самоуправлении позволяет депутату работать главой комиссии на постоянной основе, как на основном рабочем месте, где он будет получать зарплату. Я была очень удивлена тем фактом, что в Киевском областном совете глава постоянной комиссии работает на постоянной основе. Я не против, чтобы человек работал в облсовете на постоянной основе, но это решение также должно быть проголосовано. Согласно закону о местном самоуправлении, ст. 47, по этому вопросу должно приниматься отдельное решение, но этого не сделали. По этой ситуации мы сейчас отправили запрос и ждем ответ. Также пойдем в суд – пусть этот депутат объяснит, на основании чего он работает. И, самое главное, на основании чего глава областного совета подписывает документы на выделение средств на заработную плату этом депутату.

Еще касательно "зашкваров". Сформировалась коалиция. Соответственно, сформировалась оппозиция. Во всех демократических странах есть практика, что как минимум комиссию по регламенту должны отдать оппозиции. Сегодня 39 депутатов – 25 от "ЄС" и 14 от "За майбутнє" - не входят ни в одну комиссию и не принимают участия ни в одном заседании. Нам просто о них не сообщают.

Следующий "зашквар" – регламент. Он утверждается один раз в пять лет, на одну каденцию, и это должно произойти не позднее, чем на втором заседании совета, в законе Украины о местном самоуправлении это четко прописано Сегодня регламент принят коалицией облсовета. Сразу скажу, что мы уже подали иск в суд, и на февраль назначено первое заседание по отмене этого решения. Причина – решение принято с нарушением. Закон Украины говорит, что для инициирования решение о недоверии главе областного совета достаточно половины голосов депутатов плюс один, то есть 43 избранников. А они проголосовали, что для этого теперь нужно голоса двух третей депутатов. Я уверена, что мы это решение отменим, и нам придется принимать новый регламент. Еще ни одного главу облсовета регламент не спас от увольнения, особенно если ситуативное большинство депутатов имеет желание его снять.

Потерял ли свои позиции в облсовете глава партий "За майбутнє" Ярослав Москаленко, который проиграл Склярову выборы? Если так, готовится ли он к реваншу, ведь сегодня находится в оппозиции?

Готовится ли Ярослав Москаленко к реваншу, надо поинтересоваться у него. А насчет оппозиции и коалиции... В последней - 45 депутатов, но это не всегда является большинством. Например, два депутата заболели – и решение не принято. Такое уже неоднократно было. Правда, есть варианты. На последнем заседании первой сессии решения были проголосованы карточками депутатов, которых на заседании не было.

Чувствуется ли влияние Александра Дубинского на процессы в облсовете? И не повлиял ли нынешний скандал с его участием на расстановку сил?

Александр Дубинский присутствовал на последних заседаниях первой сессии. Это естественно, ведь он возглавляет партийную ячейку "СН" в Киевской области. Ощущается ли влияние? Конечно, депутаты получают от него определенные ориентиры. Но если у него и есть влияние в облсовете, то только на членов партии "Слуга народа". На "Європейську солідарність" Дубинский точно не влияет. У него сейчас появились более серьезные проблемы с коллегами-депутатами из ВР.

Наше издание неоднократно писало о так называемом "Большом крадивництве" и "Потемкинских деревняз и дорогах", которые построены только на бумаге. На Киевщине есть подобные объекты?

Можно проехать по Киевской области, посмотреть, где стоят борды, рекламирующие "Большое строительство". Сегодня, уже в 2021 году, продолжают ремонтировать мосты, работы на которых должны завершиться в конце прошлого года. Правда, я хочу видеть, на каких условиях осуществляются сегодня эти ремонтные работы. Ведь бюджет в Украине принимается на 12 месяцев, договоры между заказчиками и подрядчиками регистрируются казначейством до 31 декабря, а с 1 января нового года все начинается заново. А это разработка и утверждение программ, разработка или корректировка проектов, объявление тендеров, организация финансирования и тому подобное. Заказчик работ должен был подписать акты выполненных работ и перечислить средства подрядчику еще в 2020 году. Или сделать акты обследования, выяснить, сколько процентов работы сделано, какие средства профинансированы... Было бы только желание органов, которые за этим следят, разобраться в том, что происходит на самом деле.

Поговаривают, что бывший глава Киевской ОГА, а ныне министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов до сих пор имеет немалое влияние и в ОГА, и в Киевском облсовете. Это действительно так?

Ни для кого не секрет, что когда Алексей Чернышов шел на пост министра, то он оставил здесь свою команду. И Скляров, и нынешний глава областной администрации Василий Володин - это люди из команды Чернышова. И, наверное, у них есть какое-то общение, а значит и влияние Чернышева. И я не думаю, что "министр разгрома", как его называют в народе, советовал бы поступать так, как сейчас совершает Скляров, который ведет себя как человек, который имеет две лопаты в руках – и обеими роет себе глубокую яму.

Как вы вообще оцениваете работу нового Киевского облсовета?

Задача каждого депутата – максимально представить своего избирателя в совете через решение насущных проблем общины. Мы спросили у депутатов, которые проголосовали за бюджет Киевщины: а есть ли в ваших общинах актуальные, приоритетные проекты, которые надо вынести на обсуждение и включить в бюджет, будет ли учтены их предложения при разработке бюджета? Выяснилось, что никто из них про это у своих избирателей не спрашивал. Еще одна проблема - отсутствие преемственности в продолжении выполнения решений, принятых предшественниками. Еще один минус - зашло много депутатов, которые не знают Киевщину, ее проблемы, насколько эти проблемы насущны и как их решать.

Для областного совета это будет иметь негативные последствия. Ведь последние два года мы строили садики, школы, дороги, больницы, были сверхважные проекты, которые удалось реализовать в 2020 году, и есть часть, которую необходимо завершить в 2021 году. Никакого анализа выполнения этих программ на момент принятия бюджета осуществлено не было, и, как следствие - общины Киевщины еще длительное время будут ждать завершения этих проектов. Сегодня все утвержденные программы Киевщины на 2020 год выполнены на 79,9%. То есть 20% всех программ, а это миллионы гривен, невыполнены. Но на самом деле эти средства не являются неосвоенными. Они были предусмотрены для финансирования работ на определенных объектах. И громада Киевщины от нас этого ждет.

Сколько Киевщина запланировала получить средств на 2021 год?

Решение Киевского областного совета об областном бюджете Киевской области на 2021 год предусматривает доходы областного бюджета в сумме 4 798,5 млн грн, в том числе: - доходы общего фонда областного бюджета 3 615,5 млн грн и доходы специального фонда областного бюджета 1 183 млн грн.

Решением Киевского областного совета "Об областном бюджете Киевской области на 2020 год" доходы областного бюджета определены в сумме 5 197 млн грн, в том числе: - доходы общего фонда областного бюджета 3 773млн грн и доходы специального фонда областного бюджета 1 424,5 млн грн.

То есть по сравнению с 2020 годом доходная часть областного бюджета на 2021 год в Киевской области уменьшается на почти 400 млн грн, или на 8%. Однако если сравнить проектную доходную часть областного бюджета на 2021 год с доходной частью областного бюджета на 2020 год, то эта разница больше и составляет почти 1 миллиард гривен или в процентном значении сумма доходной части областного бюджета уменьшается на 17%.

Такое значительное уменьшение доходной части связано с отсутствие финансирования из Государственного бюджета субвенций и дотаций. При том, что в решении об областном бюджете на 2021 год предусмотрена реверсная дотация из областного бюджета в Киевской области в сумме свыше 209 млн гривен. В областном бюджете на 2020 год сумма реверсной дотации составляла 138,77 млн гривен (на 70 млн грн меньше, чем заложено в областной бюджет на 2021 год). О каком профессионализме при составлении такого бюджета можно говорить?

В нынешнем составе облсовета много молодых депутатов, которые были избраны от партии "Слуга народа". Какое у вас впечатление от их работы?

Я говорила с депутатами от "СН", с которой в облсовет зашло очень много молодых и амбициозных людей. Когда происходило это "тайное" голосование, я в кулуарах у них спрашивала – вам не стыдно? Вы же молодые люди, вы же даже не жили во времена СССР, откуда у вас ментальность подчинения кому-то? Они опускали глаза, потому что им действительно было стыдно. Я не знаю, какие там средства используются на заседании их фракции, если депутаты так себя ведут.

Возможно, эти молодые люди опасаются, что через год в силу вступит возможность применять закон об императивном мандате, который среди прочего предусматривает, что депутата могут лишить полномочий. Но закон четко регулирует, за что можно исключить депутата: если он не проводит встреч с избирателями и не отстаивает их интересы, не отчитывается, не посещает сессий, не принимает участия в работе комиссии, членом которой является. А если депутат просто хочет отчислить, например, глава фракции, то это невозможно сделать.

А какие сейчас самые насущные проблемы в области?

Проблем множество, но основная – неспособность новоизбранного облсовета слаженно и конструктивно работать. Например, я точно знаю, педагоги, медики, работники культуры Киевщины сегодня еще не получили зарплату за январь. Это произошло потому, что райсоветы, которых сейчас в области-семь, не собрались и не передали ни имущество, ни юридических лиц на ОТГ. А районные советы сегодня не могут платить зарплаты, потому что образовательная субвенция упала на счета именно объединенных территориальных громад. Именно Александр Скляров вместе с главой областной государственной администрации должны сегодня найти механизмы, средства и способы решения этой вопиющей проблемы.

Кроме того, следует обратить внимание на потребности медицинских учреждений третичного уровня, владельцем которых является Киевский областной совет, относительно финансовой поддержки данных учреждений во время карантина. Закончить начатое строительство, реконструкции объектов инфраструктуры социальной сферы и т.п.