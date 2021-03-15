Может выбирать другие цвета: в "Слуге народа" прокомментировали исключение Дубинского

Глава политсилы Зеленского объяснил, почему Дубинского исключили из партии

Глава политсилы Зеленского объяснил, почему Дубинского исключили из партии

Фото: из открытых источников

Народный депутат Александр Дубинский, будучи членом партии "Слуга народа", хотел проводить "какие-то свои незапланированные конференции и принимать решения, несогласованные с руководством партии".

Об этом во время брифинга заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

По его словам, Александр Дубинский последнее время "испытывал некоторые неудобства из-за того, что на него распространяются партийные правила".

Корниенко отметил, что теперь зеленый цвет, от которого Дубинский хотел избавиться, больше не тяготеет над ним, и подсанкционный депутат может теперь выбирать другие цвета.

Поэтому мы ему открыли путь в большую или малую политику, как он уже решит... Есть и фиолетовые, и красные круглые", - заявил Александр Корниенко.

Нардеп уточнил, что Дубинского ранее предупреждали о возможном исключении из фракции, и добавил, что он останется в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Объемы разговоров, которые были у Дубинского со мной, Давидом Арахамией и президентом Украины на заседании фракции, из них можно создать большой остросюжетный фильм где-то часа на два", – подитожил Корниенко.

Напомним, 14 марта Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги народа".

Вечером 13 марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал распоряжение о созыве конференции по требованию членов местной организации в Киевской области.

Также "Слуги народа" поменяли структуру: теперь у партии будет Политсовет и Национальный совет общин.

В тот же день Корниенко не смог исключить Дубинского из партии, так как "претензий к нему нет".

15 марта Дубинского исключили из партии "Слуга народа" из-за нарушения устава и неповиновение руководящим органам партии.