"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"

Официальное создание депутатского объединения Дубинского – откровенная пощечина президенту. Вопрос лишь в том, либо уже подсанкционный в США Коломойский пока просто отослал таким образом свое предупреждение Банковой, или обиженный олигарх действительно начал процесс дефрагментации президентской фракции в Верховной Раде

Официальное создание депутатского объединения Дубинского – откровенная пощечина президенту. Вопрос лишь в том, либо уже подсанкционный в США Коломойский пока просто отослал таким образом свое предупреждение Банковой, или обиженный олигарх действительно начал процесс дефрагментации президентской фракции в Верховной Раде

В парламенте официально объявлено о создании очередного межфракционного депутатского объединения. Казалось бы, прозаическое событие, недостойное особого внимания, если бы не одно "но". Дело в том, что руководителем нового объединения под громким названием "Дубина - слуга украинского народа" выступает опальный парламентарий Александр Дубинский.

Тот самый, против которого американский Минфин ввел санкции за присоединение к внефракционному нардепу Андрею Деркачу "для координированного распространения и пропаганды обманчивых и необоснованных обвинений в адрес политического кандидата с США", то есть нового хозяина Белого дома Джо Байдена. А после такого четкого сигнала из Вашингтона оотносительно Дубинского, приближенного к олигарху Игорю Коломойскому, парламентский отряд партии "Слуга народа" вынужден был выставить его за дверь фракции. Хотя нардеп и до сих пор, как это не парадоксально, возглавляет киевскую областную партячейку "СН" и сохраняет огромное влияние на депутатский корпус и руководство Киевского облсовета.

Скучный список задач

Итак, для чего и против кого направлена "Дубина"? О задачах нового объединения сразу рассказал в соцсетях сам Дубинский. Их, задач, всего пять: служение украинскому народу и защита национальных интересов Украины; формирование органами власти Украины и в том числе Верховной Радой повестки дня, которая бы реально отвечала требованиям украинского общества и современным вызовам; реализация конкретных эффективных шагов по решению главных и актуальных проблем Украины; противодействие законными средствами любым попыткам вмешательства и незаконного воздействия в деятельность органов государственной власти и государственных деятелей Украины; содействие выполнению Украиной своих многолетних международных обязательств в расследовании резонансных преступлений и осуществлении настоящего правосудия в этих делах.

Другими словами, ничего конкретного, подобные задачи ставит перед собой очень широкий спектр украинских политических сил практически любого направления. Лишь один из пунктов – "противодействие попыткам вмешательства и незаконного влияния" - несколько намекал на борьбу с так называемым "внешним управлением". И появление такого намека стало понятно после сегодняшнего получения Коломойским из Вашингтона знакового "письма счастья" - уведомления о введении американским правительством против него персональных санкций, о чем объявил не кто-нибудь, а лично госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Письмо счастья" из Вашингтона

"Я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастность к значительной коррупции. Как официальный губернатор Днепропетровской области Украины с 2014-го по 2015-й, Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и публичные процессы, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды. Хотя это внесение базируется на действиях во время его пребывания на посту, я также хочу выразить озабоченность текущими и постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего", - заявил Блинкен.

И добавил, что принятые американскими властями ограничительные меры означают запрет на въезд в США не только для Коломойского, но и для его семьи: жены Ирины Коломойской, дочери Анжелики Коломойской и сына Израиля Цви Коломойского. Последний также известен как Григорий Коломойский, который выступал в США за университетскую баскетбольную команду "Кливленд Стэйт Викингз" (кстати, в американском Кливленде компания по недвижимости Коломойского-старшего Optima, где в августе 2020 года ФБР проводило обыски, владеет несколькими зданиями в городе), затем в феврале 2019-го стал играть за израильский "Маккаби" (Ришон-ле-Цион), и уже в сентябре того же года подписал контракт с баскетбольным клубом "Днепр" из Днепра, который принадлежит его отцу. То есть возвращение сына олигарха в Украину было не просто так.

По ком "Дубина"

Но вернемся к истинной цели создания в Верховной Раде "Дубины" Дубинского. Собрать вокруг этого межфракционного депутатского объединения широкий антиамериканский фронт борцов с "внешним управлением" вряд ли получится: сюда может присоединиться разве что вышеупомянутый подсанкционный в США нардеп Деркач да Виктор Медведчук, против которого американские санкции действуют уже семь лет, а с недавних пор – еще и украинские. Возможно, под лозунгами "битвы с дядюшкой Сэмом" туда могли бы войти депутаты из ОПЗЖ, но далеко не все (партийное крыло Юрия Бойко – Сергея Левочкина явно лишний раз не стало бы рисковать). А вот по поводу близких к Коломойскому нардепов из "Слуги народа", "За майбутнє" и других фракций – огромный вопрос. Они точно не будут лезть на вашингтонский рожон, осложняя себе тем самым свободное передвижение по миру себя и собственных капиталов.

Между прочим, относительно персонального состава "Дубины - слуги украинского народа" первым сообщил не Дубинский, он только потом де-факто подтвердил информацию, предоставленную нардепом от "Європейської солідарності" Алексеем Гончаренко. Кроме, собственно, Дубинского в его объединении сейчас только еще шестеро – парламентарии из фракции "СН" Андрей Боблях, Алексей Мовчан, Анастасия Ляшенко, Сергей Швец и Дмитрий Черный, а также один нынешний "замайбутновец" Антон Поляков, исключенный в ноябре 2019-го из президентской фракции совместно с Анной Скороход за систематическое неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции. Все они – мажоритарщики из так называемой "группы Коломойского", поэтому применение императивного мандата, в отличие от списочников, им не грозит. Однако такое малое количество смельчаков показало, что не настолько богат днепровский олигарх своими "штыками" в Верховной Раде, как об этом говорят (до сих пор считалось, что на Коломойского ориентируются три-четыре десятка нардепов-"слуг народа").

Впрочем, понятно, еще - не вечер, поэтому ряды "Дубины" могут пополниться, но в исключительно внутренних разборках в нынешней партии власти. Очевидно, что официальное создание депутатского объединения Дубинского – откровенная пощечина президенту Владимиру Зеленскому. Вопрос лишь в том, либо уже подсанкцийнный в США Коломойский пока просто отослал таким образом свое предупреждение Банковой, или обиженный олигарх действительно начал процесс дефрагментации президентской фракции в парламенте. При этом одно дело, когда это происходило бы до введения против него американских санкций, и совсем другое – теперь, в условиях стремительного роста вокруг Коломойского огромных объемов токсичности, когда соответствующий тренд, только-только запущенный из-за океана, может развиваться с непредсказуемыми до сих пор никем последствиями.