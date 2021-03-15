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15 марта 2021, 12:48 17

Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

15 марта 2021, 12:48 17
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Причиной этого стало нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии
Причиной этого стало нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии
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Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Причиной этого стало нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Об этом говорится в распоряжении главы партии Александра Корниенко, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СН.

Отмечается, что Дубинский 14 марта по собственной инициативе провел "какое-то мероприятие", где приняли решение о переизбрании главы и членов политического совета Киевской областной организации.

"Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуги народа" невозможен без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами политсовета и национального совета общин... Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава", - сообщили в партии.

Также в "СН" добавили, что действия Дубинского дискредитируют партию "Слуга народа". Он может обжаловать решение на следующем съезде партии.

"Если человек не член партии, на нее не распространяется партийный статус. Надо каким-то правилам партийным служить. Он хотел принимать какие-то решения несогласованные. Мы ему открыли путь. Зеленый цвет не тяготеет над господином Дубинский", - пояснил решение партии Корниенко на брифинге.

Он добавил, что Дубинский остается заместителем главы финансового комитета Верховной рады.

Напомним, вечером 13 марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал распоряжение о созыве конференции по требованию членов местной организации в Киевской области.

14 марта Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги народа”.

Украина партии Слуга народа нардеп Александр Дубинский

 
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