Зеленский заявил об очищении "Слуги народа" от случайных людей

Президент считает, что нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению

Президент считает, что нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению

Фото: censor.net

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, партия "Слуга народа" постепенно очищает свою команду от "засланных казачков" и случайных людей.

Как передает RegioNews, об этом Зеленский заявил во время выступления на съезде партии "Слуга народа".

Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие, которые каким-то образом попали. Мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не осознал разницу между настоящим мнением народа и своим Facebook-пузырем, или штурмом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас", - заявил он.

Он также добавил, что требует от "Слуги народа" быть постоянно на передовой изменений и сосредоточиться на важных законопроектах.

Должны думать на несколько шагов вперед... Партия должна быть источником инициатив и реформ", - отметил он.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" соберется на съезд уже в эти выходные: планируют серьезные изменения. Съезд партии состоится 13 марта в Киеве.

Также лидер "Слуги народа" Александр Корниенко допускает участие президента Владитмира Зеленского в съезде партии.

В партии заявляли, что на съезде 13 марта введут новую организационную структуру партии. Съезд намерен рассмотреть партийную доктрину.