Россияне атаковали Киев баллистикой и дронами: количество пострадавших выросло до шести

Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на Киев в ночь на 7 ноября и утром пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Под ударом оказались несколько районов столицы. Повреждены жилые дома, детский сад, нежилые здания и Северный мост

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В Дарницком районе российский беспилотник попал в двухэтажный частный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

В Святошинском районе чрезвычайники гасили возгорание мусора на территории заброшенной промышленной зоны и небольшой пожар на кровле нежилого двухэтажного здания.

В Соломенском районе зафиксировали разрушение и повреждение жилых домов, детского сада и нежилого сооружения. По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажки. В других домах взрывной волной выбило окна. По предварительным сообщениям, там травмировались люди, в том числе ребенок.

Также в результате атаки поврежден Северный мост. По информации мэра Киева Виталия Кличко, пострадали дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач. Взрывная волна повредила грузовики у моста. Движение переправой перекрыли в обоих направлениях, специалисты оценивают масштабы повреждений.

Отдельно президент Владимир Зеленский сообщил , что по Киеву и области россияне выпустили 36 баллистических ракет. По данным Воздушных сил, украинская противовоздушная оборона сбила четыре из них.

По словам главы государства, в Киевской области российские войска атаковали подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции со столицей и центральными регионами Украины. Повреждения также были зафиксированы на подстанциях в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Из-за повреждений энергообъектов в Киевской и Житомирской областях в столице возникла сложная ситуация с энергообеспечением, что влияет, в частности, на работу систем тепло- и водоснабжения.

Кроме того, в селе Богдановка Броварского района Киевской области спасатели деблокировали мужчину, который оказался под завалами разрушенного российским дроном дома.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по частному жилому дому в Путивльской общине Сумской области. Спасатели деблокировали из-под завалов мужчину. К сожалению, погибла женщина.