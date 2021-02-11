С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"

Вступление известного на весь мир силача Вирастюка в "ЗеКоманду", разбалансированную историей с бывшим партийным фронтменом Дубинским, должно нивелировать репутационные потери партии последнего времени, хотя в этом есть сомнения. А вот намерения Разумкова самому идти на выход, правда, очень осторожные, вообще превращаются в отдельный интригующий сюжет

Вступление известного на весь мир силача Вирастюка в "ЗеКоманду", разбалансированную историей с бывшим партийным фронтменом Дубинским, должно нивелировать репутационные потери партии последнего времени, хотя в этом есть сомнения. А вот намерения Разумкова самому идти на выход, правда, очень осторожные, вообще превращаются в отдельный интригующий сюжет

Съезд партии власти, который уже неоднократно переносился, таки состоялся. Хотя сегодня прошел только первый его этап, посвященный исключительно выдвижению "Слугой народа" собственных кандидатов на мартовские довыборы в парламент по двум округам - №50 (Донетчина) и №87 (Ивано-Франковщина), что также не обошлось без сенсации. Зато на втором этапе съезда "СН", который пока только ориентировочно запланирован на конец февраля, партийцы политической силы президента Владимира Зеленского должны решить глобальную проблему своего текущего реформирования с соответствующими кадровыми изменениями как в центральном руководстве, так и в регионах, а также презентовать, наконец, украинцам свою четкую идеологию и актуальную программу командных действий по всем важным для государства направлениям. Поэтому новый сезон "Слуги народа" обещает никого не оставить равнодушным, особенно учитывая кучу нынешних центробежных тенденций в партии, ставшей победителем последних местных выборов-2020 лишь чисто номинально.

Для чего понадобился ход Вирастюком

Итак, начнем с сенсации, которую подарил сегодняшний партийный съезд, но навязчивые слухи об этом появились еще со вчерашнего дня. Речь идет о выдвижении кандидатом от президентской партии на промежуточных выборах в Верховную Раду по мажоритарному 87-му округу с центром в Надворной Ивано-Франковской области славного прикарпатца Василия Вирастюка. Факт того, что именно этот украинский актер и всемирно известный стронгмен – обладатель титула "Самый сильный человек мира-2004" будет бороться под флагом "ЗеКоманди" за мандат народного депутата, напрочь затмил другое аналогичное решение партийного форума о баллотировании от "СН" на довыборах в парламент в округе №50 с центром в Покровске Донецкой области главы Покровской РГА Андрея Бондаренко. Что, в принципе, понятно – бывшего налоговика Бондаренко мало кто знает даже на Донбассе, зато богатыря Вирастюка видели по телевизору все без исключения украинцы.

Впрочем, победная поступь узнаваемого шоумена родом из Ивано-Франковска в прикарпатской избирательной гонке еще вилами по воде писана. В Надворной и округе уже началась битва не на шутку между, как минимум, тремя политическими тяжеловесами – бывшим вице-спикером ВР Русланом Кошулинским от местной партии власти "Свободы", скандальной волонтеркой Марусей Зверобой от "Європейської солідарності" и одним из основателей "Буковеля", бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского и выдвиженцем партии "За майбутнє" Александром Шевченко. Одним словом, хорошо знакомые спортивному тяжеловесу Вирастюку "Богатырские игры" или телешоу "Форт Буаяр" могут показаться детскими забавами по сравнению с политическим соревнованием с такими конкурентами.

Хотя есть у кандидата от "СН" на округе одно ключевое и исключительно политическое преимущество, а именно: тотальная поддержка со стороны популярного мэра Надворной и "слуги народа" Зиновия Андрийовича, который, собственно, стал здесь нардепом в 2019 году, однако в 2020-м решил вернуться в мэрское кресло, открыв тем самым прямой путь к назначению промежуточных выборов в Раду на 87-м округе. Есть в этом решении президентской партии относительно баллотирования Вирастюка выполнение задачи не только локального, но и общенационального уровня. Речь о том, что вступление известного на весь мир силача в команду "СН", разбалансированную, прежде всего, историей с бывшим партийным фронтменом Александром Дубинским, должно (при всех сомнениях относительно этого) нивелировать репутационные потери "Слуги народа" последнего времени. По крайней мере, в глазах электорального ядра, которое еще верит во всепобеждающую силу "новых лиц", однако уже разочаровалось в предыдущей их версии.

Две отложенные развязки сюжета

То, что от очень близкого к Коломойскому нардепа Дубинского после введения американским Минфином против него санкций начнут шарахаться как от прокаженного его коллеги по "Слуге народа", стало понятно уже в самом начале всей этой истории в первой половине января. С наступлением февраля (когда активно включилась в работу новая администрация президента США Джо Байдена) она имела закономерное продолжение - Дубинского подвергли остракизму и выставили за дверь парламентской фракции под публичные возгласы последнего о "трусости и подлости".

Однако остался один важный нюанс – присутствие изгоя не просто в президентской партии, но и на руководящей должности главы киевской областной партячейки с огромным влиянием на депутатский корпус и руководство Киевского облсовета. Поэтому развязка в этом сюжете, что и так слишком затянулся, должна была рано или поздно наступить. Но сегодня, на удивление, она снова была отложена в долгий ящик. Как и будущее во фракции "СН" многочисленного "отряда Коломойского", который давно не держится генеральной партийной линии и "гуляет сам по себе". И периодическими вызовами некоторых его представителей "на ковер" лично к президенту этот проблемный участок вряд ли удастся закрыть.

А вот намерения спикера парламента Дмитрия Разумкова самому идти на выход, правда, очень осторожные, вообще стали превращаться в отдельный интригующий сюжет. Однако стартовав многообещающим роликом под названием "Начинаем работать" с прозрачным намеком на развод с командой Зеленского и широко распространенными слухами о текущем базирования разумковского штаба в одном из столичных бизнес-центров, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, запутать следы в этой сюжетной линии решил сам ее герой. Разумков в целой серии своих интервью для СМИ продолжил и дальше утверждать, что, как и раньше, является членом команды президента.

И это притом что разговоры об отсутствии нормальной коммуникации главы ВР с Банковой в целом и Зеленским в частности стали раздаваться все чаще, а признаки самостоятельной политической игры Разумкова – все четче. К примеру, самые громкие последние эпизоды подобного поведения спикера: его неодобрение кандидатуры Юрия Витренко на должность главы Минэнерго и неголосование за решение СНБО о блокировании информационных каналов из пула кума Путина Виктора Медведчука. То есть политические поиски Разумковым себя в новых реалиях продолжаются, к чему особенно побуждают последние рейтинги доверия к руководителю Рады.

Единственная проблема – не на кого реально опереться, ведь нардепов-"слуг", ориентированных персонально на Разумкова, можно легко посчитать на пальцах двух рук. Конечно, это достаточно влиятельные люди, как, допустим, глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, руководитель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха или постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, но их явно недостаточно для действительно самостоятельного политического проекта. Поэтому приходится им всем и дальше пока оставаться в "Слуге народа", а однопартийцам мириться с их присутствием. Впрочем, еще непонятное никому продолжение в этом сериале точно последует.