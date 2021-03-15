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15 марта 2021, 11:04 594

Корниенко прокомментировал скандал со снятием Дубинского в Киевской областной ячейке "слуг"

15 марта 2021, 11:04 594
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Глава партии называет это пиаром, на который имеют право все политики
Глава партии называет это пиаром, на который имеют право все политики
Фото: sluga-narodu.com
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что позиция народного депутата Александра Дубинского, с которого сняли полномочия главы Киевской областной организации "Слуги народа", никакого отношения к юридическим составляющим не имеет.

Как передает RegioNews, об этом Корниенко сообщил PavlovskyNews.

Позиция Александра Дубинского никакого отношения к юридическим составляющим не имеет", - отметил Александр Корниенко прокомментировав скандал со сменой главы Киевской областной ячейки СН.

Глава партии добавил, что уже в ближайшее время появятся новости по Дубинскому, но на сейчас его позиция "абсолютно понятна". Корниенко считает это пиаром, на который имеют право все политики.

Напомним, вечером 13 марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал распоряжение о созыве конференции по требованию членов местной организации в Киевской области.

14 марта Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги народа".

Киев Слуга народа партия Александр Дубинский скандал должность

 
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